Check up gratuito della pelle e del cuoio capelluto, al via le prenotazioni alla farmacia De Bernardinis

Un check up di pelle e cuoio capelluto, personalizzato e completamente gratuito. Al via le prenotazioni per l’esame che offre la Farmacia De Bernardinis di Avezzano.

A svolgere la visita, in completa sicurezza, sarà un professionista Bionike che in tempo reale potrà verificare il livello di idratazione della pelle, il Ph, il livello di melanina (che permette di conoscere il proprio fototipo), l’elasticità cutanea e la sebometria.

La visita dura circa 15 minuti e permette di valutare oggettivamente l’età biologica della pelle secondo i parametri

livello della cheratina

diametro dei pori

stato della pigmentazione cutanea

misurazione rugosità.

In questo modo, il professionista Bionike, metterà in condizione il cliente di valutare i prodotti più adatti al profilo di pelle e di capelli, in base alle proprie esigenze.

Spesso a causare problemi alla cute e alla pelle, infatti, è anche l’uso improprio di determinati prodotti, magari troppo aggressivi per un tipo di pelle rispetto ad un altro oppure scelti e impiegati per un tempo prolugato che va a danneggiare l’incarnato o anche il capello e la sua lunghezza.

Il check up è completamente gratuito e anche per questo è necessaria la prenotazione.

L’esame si svolgerà nella Farmacia di via Garibaldi, giovedì 12 novembre 202, a partire dalle 10 fino a sera.

Prenota il tuo appuntamento al numero 0863 413830.

