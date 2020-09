La De Cecco punta sul gluten free e sulle tavole dei celiaci arrivano spaghetti e penne dal sapore abruzzese. Anche uno dei colossi della pasta in Italia ha deciso di aprire una linea senza glutine. Una vasta gamma di formati di spaghetti, penne, fusilli e tortiglioni adatti ai celiaci e già disponibili nella Farmacia De Bernardinis.

La storica farmacia di via Garibaldi è da sempre punto di riferimento per i celiaci e non smette mai di ampliare la sua vasta gamma di prodotti e linee nuove. E non poteva certo mancare sugli scaffali della De Bernardinis la pasta De Cecco senza glutine. L’azienda di Fara San Martino ha deciso di creare una linea interamente gluten free articolata e in linea con l’altissima qualità che da sempre li contraddistingue. C’è lo spaghetto al riso, mais, sorgo, teff dal profumo intenso e persistente di cereali con prevalenza mais, realizzato con trafilatura ruvida al bronzo per catturare al meglio i condimenti e perfetto per un condimento con pecorino e cozze.

C’è poi lo spaghetto con mais, riso, grano saraceno, ceci e quinoa. Un sapore delicato e caratteristico dei legumi e una perfetta consistenza alla masticazione e un’ottima tenuta di cottura ottimi con pomodori pachino e speck scottato.

C’è poi lo spaghetto con mais, riso, grano saraceno, ceci, quinoa dal profumo intenso di lenticchie naturalmente fonte di proteine, fibre e ferro che si sposa a perfezione con un sugo di pesce.

La nuova linea viene prodotta in stabilimenti dedicati esclusivamente alla produzione di alimenti privi di glutine seguendo le ricette proprietarie sviluppate da De Cecco e parametri tecnologici ad hoc. Assaggiando un piatto di pasta gluten free potrete assaporare la tradizione dell’azienda De Cecco unita alla ricerca di prodotti naturali che rendono i piatti genuini e appetitosi. Passate a scoprire tutti i formati alla Farmacia De Bernardinis, sotto tutti da provare!

#adv