Sport per i bambini e certificati medici: l’elettrocardiogramma comodamente in farmacia

Insieme alle scuole sono riapartite anche le attività sportive dedicate ai bambini e i genitori si ritovano davanti a una serie di adempimenti burocratici che non possono prescindere dalle visite mediche necessarie e obbligatorie per accedere ai corsi.

Uno dei certificati richiesti dalle società sportive, che attesta lo stato di salute dei bambini e che quindi non li espone a eventuali rischi, è quello che attesta di aver eseguito un elettrocardiogramma.



Alla Farmacia De Bernardinis di Avezzano, in provincia dell’Aquila, è possibile eseguire l’esame in sicurezza, con il supporto di personale qualificato e ottenere i risultati nel giro di poche ore.

L’elettrocardiogramma può essere eseguito sui piccoli pazienti ma anche sugli adulti, nei locali della farmacia, in via Garibaldi al civico 114, ad Avezzano, evitando così le file che spesso si è costretti a fare usufruendo del servizio in strutture pubbliche.

È consigliabile prenotare l’esame al numero telefonico della farmacia 0863 413830.

In mattinata la chiamata sarà presa in carico da un’infermiera professionale, altrimenti nel pomeriggio sarà a disposizione lo staff specializzato della farmacia De Bernardinis.

L’esito dell’esame diagnostico sarà sottoposto e refertato da un medico cardiologo di un centro convenzionato con la farmacia. Entro 24 ore il cliente potrà tornare per ritirarlo in tutta comodità.

Un servizio cui si aggiungono altri esami per imaging che è possibile eseguire direttamente in farmacia come l’ecocardiogramma e l’holter pressorio che consentirà di tenere monitorato il ritmo cardiaco attraverso un apparecchio che dovrà essere indossato per un’intera giornata, così da registrare automaticamente, ogni 15 minuti di giorno e ogni 30 minuti di notte, la pressione sanguigna.

Leggi anche:

Segui la pagina Facebook della Farmacia De Bernardinis e rimani aggiornato su servizi e offerte sui prodotti:

#advertising

#adv