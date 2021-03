Pasquetta: non rinunciare alla “passione barbecue”, Santilli vivai ve lo consegna a casa!

Zona rossa a Pasqua e Pasquetta? Vuol dire che il barbecue lo faremo direttamente a casa. Santilli Vivai oltre a offrirne un’ampia scelta, consegna anche l’acquisto direttamente a casa.

E per venire ancor di più incontro alle esigenze di tutti i clienti, offre anche la possibilità di acquistarli a rate, con finanziamenti pensati a seconda elle esigenze di ognuno.

Nelle serre di via Tiburtina a Celano (Aq), è già tutto pronto per l’organizzazione di una perfetta grigliata in famiglia. Dal barbecue, alle fornacelle, fino alla legna e alle specialità per l’affumicatura (tra gli altri ci sono anche i legnetti al Barolo e al Jack Daniels!).

I prodotti sono tantissimi e in ogni fascia di prezzo, più o meno professionali, più o meno accessoriati ma tutti di altissima qualità, per cucinare sempre in modo sano, professionale e rapido. Diverse anche le misure, da scegliere a seconda delle disponibilità di spazio.



La cottura a gas o a carbonella è l’ideale per grigliare in modo perfetto la carne, il pesce o le verdure durante pranzi e cene.