Vivai Santilli, da trent’anni “sponsor” delle manifestazioni che promuovono la cultura sul territorio

Vicini al territorio da trent’anni, passando anche per sponsorizzazioni ad eventi organizzati da istituzioni, enti pubblici e privati. Mission dell’azienda infatti è anche la crescita culturale e ricettiva della Marsica. C’è anche Santilli Vivai tra gli sponsor della manifestazione in corso all’Aia dei Musei, Donna In, promossa dal Centro giuridico del cittadino a guida di Augusto Di Bastiano.

L’evento, che premia il coraggio, la determinazione e la competenza di tante donne del territorio, è presentato ogni giorno da un giornalista locale, scelto nella “rosa delle donne”.

«Sono anni che diamo il nostro contributo a manifestazioni come queste», commenta Marino Santilli, a capo dei Vivai che si trovano sulla Tiburtina, a Celano, solida attività economica del comprensorio marsicano, «perché è importante per noi restituire al territorio la fiducia che per decenni ci viene data. Questa è l’occasione per ‘celebrare’ anche la bravura di tante imprenditrici locali e per noi per riconoscere alle donne il ruolo fondamentale che hanno all’interno della società».

L’azienda Vivai Santilli

Vivai Santilli, che quest’anno taglierà il traguardo dei 30 anni di attività, dà lavoro a una trentina di dipendenti, che nonostante la crisi legata alla chiusura di numerose attività produttive durante il lockdown, hanno avuto la possibilità di continuare a lavorare. Con le consegne a domicilio l’attività ha avuto la possibilità di non fermarsi mai.

L’azienda nasce dall’investimento imprenditoriale di Marino Santilli che insieme a suo fratello Gianni, ormai 30 anni fa, diede vita alla vendita di piante da giardino, fiori e piantine da orto insieme all’attività di realizzazione di giardini pubblici e privati, in tutta la Marsica.

Con l’arrivo in azienda della nuova generazione, negli anni ha avuto una crescita esponenziale, aprendo a numerosi altri settori commerciali (tra cui vendita attrezzi da lavoro e per la cura dei giardini, mangini e animali da cortile) che hanno trovato riscontro positivo nella clientela che oggi arriva non solo dalla Marsica ma da tutta la provincia, dal pescarese e spesso anche da fuori regione.

Realizzazione dei giardini grazie alla competenza di un ufficio tecnico dedicato



La realizzazione di giardini è una delle attività che hanno fatto conoscere ed apprezzare per le competenze messe in campo dall’azienda, non solo a livello locale ma anche regionale.

Nel 1995 è stato creato un ufficio tecnico realizzato direttamente all’interno dell’impresa, che si occupa con estrema perizia di vari servizi ad alto valore aggiunto. Tra questi, la progettazione di aree verdi residenziali e l’ingegneria naturalistica. Gli specialisti di Santilli sono in grado di seguire il cliente fin dalla fase della progettazione del giardino, che si avvale dell’esperienza e della qualificazione di dottori agronomi iscritti all’albo. Ma tutte le fasi vengono seguite con la medesima cura con la volontà di arrivare a un risultato pienamente soddisfacente, fino alla realizzazione del giardino o spazio verde di qualsiasi tipo e, importantissima, anche la successiva manutenzione.

L’azienda è stata tra le prime a fornire un servizio “chiavi in mano” ai propri clienti, con un approccio all inclusive che non tralascia alcun dettaglio. I professionisti infatti possono consegnare il giardino finito e offrire al cliente la possibilità di una manutenzione pratica e veloce, ideale per chi non ha troppo tempo da dedicare al proprio spazio verde ma allo stesso tempo non vuole rinunciare a un ambiente bello e di qualità.

Sia per spazi verdi di piccole dimensioni che per grandi parchi, ma anche giardini pensili o terrazzi, i professionisti realizzano progetti che sono il frutto di un’analisi attenta e di una ricerca costante, per via anche di una profonda conoscenza botanica e creativa da parte dello staff di Santilli Vivai.

A partire da sopralluoghi, analisi del sito e rilievi, progetti preliminari, progetti con elaborati grafici comprensivi di planimetria e relazione tecnica, prospettive e così via è possibile arrivare a risultati straordinari, anche con la soluzione pratica del prato pronto, tappeto erboso già adulto che può essere piantato sempre e dovunque, coltivato per almeno sei mesi su suolo naturale: veloce, immediato, fruibile, senza infestanti e a bassa manutenzione.

