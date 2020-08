Alla riscoperta delle tradizioni legate all’estate: dalla salsa di pomodoro, alle conserve fino al forno da esterno

L’odore pungente del pomodoro fresco, il profumo del basilico, le mani arrossite dopo giorni di lavorazione. Il caldo della fiamma alla luce dell’alba e il profumo della salsa che invadeva tutta la casa fino a sera. Chissà in quanti ricorderanno le emozioni legate alla preparazione della salsa di pomodoro fatta in casa.

La tradizione abruzzese delle conserve fatte in casa

Produzione che nella Marsica, in Abruzzo, è sempre durata almeno una settimana. Ai lavori partecipavano tutte le donne della casa, se i pomodori erano tanti, arrivavano anche le vicine del quartiere e le amiche più strette.

Una tradizione che a molti ormai sembrerebbe tanto lontana nel tempo ma che invece, soprattutto nei paesi più piccoli a vocazione maggiormente agricola, viene ancora portata avanti dalle nuove generazioni.

E non solo salsa di pomodoro ma anche confetture, melanzane e zucchine sottolio e sottaceto, quelle che le mamme in inverno mettono ancora nelle valigie dei figli studenti universitari fuori sede.

Santilli Vivai, vendita piante da ortaggio e di attrezzature per continuare la tradizione delle produzioni alimentari in casa

L’azienda Santilli Vivai, in via Tiburtina a Celano, in provincia dell’Aquila, offre una vasta scelta di articoli che si distinguono per l’attenzione con cui sono stati selezionati e cresciuti.

Tutte le piante vendute non hanno avuto una crescita innaturale con l’uso di additivi e prodotti chimici ma hanno seguito un percorso che rispetta il ritmo delle stagioni.

È questo l’unico modo che assicura che la pianta o il fiore splendidi al momento dell’acquisto non deperisca rapidamente. La pianta continua a crescere e a prosperare anche nel giardino o nell’orto del cliente.

L’azienda offre anche tutti i prodotti necessari per la coltivazione e per la crescita.

A partire dai bulbi e dalle sementi, i prodotti in vendita condividono con il resto del catalogo l’eccellenza nella selezione e la qualità a disposizione del cliente fin da subito.

Terricci, concimi, antiparassitari, humus di lombrico sono a disposizione come fondamentale aiuto per una crescita corretta delle proprie specie verdi.

Santilli Vivai raccoglie i frutti di più di un quarto di secolo di attività praticata e anche per questo oggi è possibile proporre al cliente prodotti nuovi, come l’attrezzatura necessaria per continuare le tradizioni legate alla terra.

In questo caso, tutto ciò che occorre per fare conserve, salse, sughi, proprio come facevano le vecchie generazioni. Dalla spremitura dei pomodori che poi diventano passata fino all’imbottigliamento, la cottura e la conservazione.

La vendita di animali da cortile

Grazie alle competenze acquisite nell’azienda Santilli Vivai si sono specializzati anche nella vendita di animali da cortile.

Il contatto con la natura e la riscoperta dei valori legati alla terra fanno ormai parte di una vera e propria filosofia di vita, la stessa che negli ultimi trent’anni ha permesso alla famiglia Santilli di far riscoprire ai propri clienti “le proprie origini”.

«La vendita di animali da corte, è stato lo sbocco naturale di questo approccio, perché è ormai assodato come ogni anno sempre più persone si stiano riavvicinando alla campagna e alle tradizioni della terra, giorno dopo giorno, al fine di riscoprire i valori e i sapori della propria infanzia. Per fare tutto ciò non è necessario l’acquisto di una grande area ma basta riservare un angolo del proprio giardino o del proprio spazio verde a un piccolo orto o anche a un piccolo pollaio».

Per cominciare un percorso di riscoperta degli antichi valori, Santilli Vivai propone alla clientela galline ovaiole, oche, conigli, gabbie, rastrelliere, recinzioni, abbeveratoi ma anche mangimi del noto marchio Petrini per non far mancare nulla ai propri animali, grazie a prodotti bilanciati, in grani, triturati, sfarinati, in pellet e così via.

La vendita di forni da esterno per cuocere polli e pizze, tra tradizione e modernità

Con l’estate Santilli Vivai propone la vendita anche di forni da esterno dove poter cuocere polli, pizze, pane.

Tra i più richiesti c’è “SEDICINONI COUNTRY” a marchio RossoFuoco, cui va riconosciuto il valore aggiunto di possedere toni più tradizionali abbinati alla novità della camera di cottura sviluppata in orizzontale.

Questa permette di controllare e operare meglio sul cibo in fase di cottura, specialmente quando si desidera cuocere più pietanze su più teglie piccole che diventano facili da affiancare e posizionare, anche sullo stesso piano.

CARATTERISTICHE

Camera di cottura sviluppata orizzontalmente, Tetto Inox di serie (versione da esterno).

DOTAZIONI DI SERIE

Doppia ventilazione, valvole fumi e vapori, termometro, timer, illuminazione interna, 3 griglie cromate, 1 teglia rettangolare, 2 teglie rotonde, accessorio prenditeglie, attizzatoio, comignolo antivento (versione da esterno), guanto e presina.

OPZIONI

Carrello, supporto fisso, barbecue, piano di lavoro laterale, piano di lavoro frontale, piastra refrattaria aggiuntiva, pala pane-pizza, griglie e teglie aggiuntive.

#adv #advertising