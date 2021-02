Ritrovati tre corpi degli escursionisti dispersi sul Velino, si continua a cercare il quarto uomo

Massa d’Albe. Si continua a cercare senza sosta il corpo del quarto uomo disperso sul Monte Velino. Da questa mattina sono in corso le ricerche che hanno già permesso agli uomini delle forze dell’Ordine di individuare il corpo di Valeria Mella e quello di altri due uomini. Non è chiaro se si tratta di Gianmarco Degni, fidanzato della 25enne Valeria, o di Gian Mauro Degni o Tonino Durante.

Per il momento la Prefettura ha informato che sono stati individuati soltanto tre corpi e solo quello di Valeria è stato già identificato. Le operazioni di ricerca non si fermano. Gli uomini impegnati nelle ricerche stanno continuando a scavare l’area per poter individuare al più presto anche il quarto corpo.

Sul posto anche il nucleo delle unità cinofile dei carabinieri arrivato ieri da Bologna e specializzato nella ricerca dei dispersi sta continuando a scavare per cercare gli altri tre escursionisti sul Monte Velino.

Si sta procedendo con l’identificazione degli ultimi due corpi ritrovati e poi si procederà con il trasferimento, tramite elicotteri, direttamente all’obitorio dell’ospedale di Avezzano.

L’escursione in montagna. “La loro intenzione da quello che abbiamo appreso era di percorrere la Valle Majelana e raggiungere punta Trento e punto Trieste”. Era questa secondo il luogotenente Paolo Passalacqua del Soccorso alpino della Guardia di Finanza dell’Aquila, che ha coordinato le ricerche, la volontà dei quattro escursionisti che ieri mattina sono partiti da Avezzano per raggiungere il Velino. Hanno parcheggiato l’auto a Casale da Monte e da lì sono saliti. Non è chiaro quale direzione abbiano preso. Da Casale da Monte ci sono varie opzioni, verso il Cafornia o verso la Sentina. Mentre da Valle Majelana si possono raggiungere altri itinerari.

Chi sono. Amanti della montagna e abituati alle escursioni in inverno come in estate i quattro avezzanesi erano ben equipaggiati e pronti a camminare anche con la neve. Tonino Durante proprietario di un negozio di coltelli in piazza Torlonia ad Avezzano di 60 anni, Valeria Mella hostess di Harmonia Novissima e il fidanzato Gianmarco Degni, figlio del proprietario di un negozio di articoli sportivi di Avezzano, entrambe 26enni, e Gian Mauro Frabotta di 33 anni, vive e lavora a Milano ed è il figlio di Mauro proprietario di una nota salsamenteria della città, erano legati da una profonda amicizia e dall’amore per la montagna. Si erano accordati sabato per l’escursione di domenica e ieri mattina presto erano partiti.

L’allarme lanciato dalle famiglie. I quattro, come raccontato da MarsicaLive, erano usciti per una passeggiata in montagna, non avevano gli sci o le ciaspole al seguito. Nel pomeriggio, non vedendoli rientrare, a casa e il papà di uno di loro ha lanciato i soccorsi. Immediatamente sono partite le ricerche. I familiari hanno raggiunto il luogo da dove partivano i soccorsi a Forme di Massa d’Albe sperando di poterli riabbracciare presto. In serata è stata poi l’amministrazione comunale di Massa d’Albe ha aperto la scuola del paese per poter ospitare familiari, amici e soccorritori.