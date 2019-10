Prometeo Avezzano 2.0: in partenza nuovi corsi di qualifica professionale

Quante volte hai pensato al futuro e al modo in cui poterti distinguere sul mercato del lavoro? Con una formazione all’avanguardia e dei corsi innovativi ciò che credevi impossibile può diventare semplice, concreto e a portata di mano. Rivolgersi a chi di competenza e trovare una realtà che ti accompagni verso questo traguardo è il primo step da compiere per raggiungere più facilmente la vetta, indipendentemente da quale sarà la tua carriera.

Vi abbiamo già parlato dell’associazione Prometeo di Avezzano, un chiaro esempio di scuola di formazione che offre ai giovani la possibilità di misurarsi con svariate fette del mondo del lavoro, rimanendo sempre al passo con quelle che sono le sue continue evoluzioni e tendenze.

Dal percorso per diventare acconciatori ed estetiste a quelli per intraprendere il cammino da assistente di studio odontoiatrico o operatore socio sanitario. Sarà proprio rivolto a quest’ultimo corso, l’incontro informativo che si terrà venerdì 25 ottobre, dalle ore 10. Un primo contatto per conoscere il tipo di strada che spetterà ai partecipanti a partire da novembre.

L’associazione Prometeo fa parlare nuovamente di sé grazie a nuovi corsi che hanno fatto capolino e vanno ad aggiungersi a quelli che oramai rappresentano le mura del centro. Ve ne presentiamo alcuni:

Operatore dell’edilizia in collaborazione con il partner tecnico S.Av.Ed SRL. L’operatore dell’edilizia esegue opere in muratura e altre lavorazioni connesse (muri, tramezzi, facciate, ecc.), utilizzando prodotti leganti (cemento, malta, gesso, resine, ecc.) con materiali da costruzione tradizionali (mattoni, pietre, ecc.) o compositi (piastre di gesso, ecc.) e con inerti (sabbia, ghiaia, ecc.), sulla base della relativa documentazione tecnica e di un piano di lavoro predefinito. L’operatore dell’edilizia è in grado di: scegliere ed utilizzare correttamente i materiali, utensili, macchine, attrezzature necessarie per le specifiche lavorazioni; eseguire opere strutturali nuove, opere di recupero e di consolidamento.

“Siamo soddisfatti della partnership instaurata con S.Av.Ed SRL”, ha dichiarato Laura Bucaioni, presidente di Prometeo “in quanto si occuperà anche dell’inserimento dei nostri ragazzi all’interno delle migliori aziende del settore”.

Qualificazione di Assistente all’Autonomia ed alla Comunicazione dei Disabili (Ex Assistente educativo). L’assistente all’autonomia ed alla comunicazione di alunni disabili, facilita l’integrazione, supportandone e stimolandone l’autonomia e la socializzazione con il gruppo classe migliorandone l’apprendimento, la vita di relazione e la partecipazione alle diverse attività didattiche. Opera ad personam in sinergia con le altre figure educative ed assistenziali, sulla base del Piano Educativo Individualizzato. Può operare anche in ambito domiciliare, semiresidenziale o residenziale per accompagnare e consolidare il percorso verso l’autonomia nello studio. Svolge la propria attività come libero professionista o come dipendente di soggetti pubblici e privati che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi.

“Questo corso è stato uno dei primi ad entrare nella nostra realtà”, ha continuato Laura Bucaioni, “e anno dopo anno non perde di attrattiva. Infatti, abbiamo già registrato diverse iscrizioni che confermano la giusta scelta presa nel presentarlo ai ragazzi del nostro territorio”.

Qualifica di assistente familiare. L’assistente familiare svolge attività di cura ed accudimento di persone con diversi livelli di auto-sufficienza psico-fisica (anziani, malati, disabili), anche a sostegno dei familiari, contribuendo al mantenimento dell’autonomia e del benessere in funzione dei bisogni dell’utente e del contesto di riferimento. In tale ambito di operatività, l’Assistente familiare si occupa della pulizia e dell’igiene personale dell’assistito/a; lo/a assiste nell’assunzione di farmaci prescritti dal medico; prepara e somministra pasti; cura il governo della casa mantenendo in ordine e puliti gli ambienti domestici; effettua la spesa giornaliera; utilizza le attrezzature in maniera adeguata e sicura, prevenendo i rischi per se stesso/a e per l’assistito/a; comprende l’utente e lo supporta nei suoi bisogni personali e di vita sociale.

Qualificazione operatore amministrativo segretariale. L’operatore delle attività di segreteria e amministrazione organizza e gestisce l’ accoglienza, si occupa dell’organizzazione e gestione delle 270 attività di segreteria, del trattamento dei documenti amministrativo contabili e del lavoro di ufficio. In particolare cura i flussi informativi in entrata ed in uscita, l’agenda delle funzioni direttive di riferimento, il disbrigo delle pratiche burocratiche, l’organizzazione di riunioni e trasferte di lavoro, la raccolta, lo smistamento e l’invio di materiali e l’emissione, registrazione e archiviazione di documenti amministrativo-contabili. L’ampiezza delle sue mansioni varia in relazione alle dimensioni dell’organizzazione e alla presenza di altre figure amministrative. E’ presente in imprese sia private che pubbliche di qualsiasi settore economico professionale.

Qualifica di pasticcere. Il pasticcere si occupa della produzione di pasticceria operando sull’intero processo della lavorazione dei prodotti da forno nel rispetto delle norme alimentari e di igiene. Svolge attività sia attraverso lavorazioni di tipo manuale, che attraverso l’utilizzo di macchinari e utensileria di settore. Dosa gli ingredienti secondo le ricette, impasta, forma e stampa i vari tipi di pasticceria. Controlla le fasi di cottura, riposo e raffreddamento e realizza la farcitura, guarnizione e confezionamento dei prodotti. Il Pasticcere esercita la propria attività presso laboratori di pasticceria ed esercizi commerciali (reparti forneria della GDO). In una struttura alberghiera, la brigata di pasticceria collabora strettamente con la brigata di cucina.

“Questi ultimi corsi” ha concluso, “aprono tre diverse porte ai nostri ragazzi e si avvicinano alle esigenze della maggior parte di loro riscuotendo per questo sempre molto successo. Quello che Prometeo cerca di fare, infatti, è captare i bisogni odierni e offrire ciò che più risponde ai vari interessi”.

Se sei curioso di scoprire qualcosa in più su questi corsi, contatta il numero 0863-497184