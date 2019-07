Diventare acconciatori professionisti: ecco come fare

Avezzano. Che sia per un matrimonio, per una laurea, per un compleanno o per un importante evento di lavoro, la figura dell’acconciatore sembra essere entrata ufficialmente nella lista degli appuntamenti mensili – se non settimanali – di donne e uomini. Migliorare, modificare, mantenere e proteggere l’aspetto estetico dei capelli, nonché tagliare e trattare esteticamente la barba non è un gioco da ragazzi. Per questo sono sempre più richieste figure professionali che rispondano a questo tipo di servizi e trattamenti.

Perché è importante non improvvisarsi acconciatori ma seguire un percorso di formazione? Ce lo spiega l’associazione Prometeo di Avezzano che organizza corsi e stage (sia per acconciatori che per estetiste) volti a fornire le competenze pratiche e teoriche del profilo professionale, con un costante aggiornamento sulle tendenze della moda e sulle tecniche in uso.

“La formazione è un elemento essenziale per riuscire ad acquisire le abilità e competenze sopraelencate”, ha dichiarato la presidentessa dell’associazione Prometeo Laura Bucaioni, “l’esperienza operativa di stage, inoltre, è un valore aggiunto perché consente una verifica sul campo delle abilità acquisite”.

Il corso per il conseguimento della qualifica di acconciatore è un percorso formativo finalizzato all’avvio dell’attività dipendente di acconciatore, riconosciuto dalla Regione Abruzzo, che si sviluppa su due annualità per un totale di 1980 ore (990 ore il primo anno e 990 ore il secondo anno).

Al termine del percorso biennale è previsto l’esame finale sostenuto innanzi alla Commissione Regionale, con il rilascio di un attestato di qualifica professionale che permette l’accesso ai corsi di abilitazione all’esercizio autonomo della professione. La qualifica di acconciatore consente, inoltre, l’assunzione del titolo di “acconciatore qualificato” in tutto il territorio italiano ed europeo.

“Ciò che ci contraddistingue dagli altri centri di formazione”, ha continuato Laura Bucaioni, “è che non ci limitiamo a fornire una docenza e a infarcire il partecipante di nozioni teoriche. Noi vogliamo che escano professionisti bravi e completi! E ci rendiamo conto anche che all’inizio vanno sostenuti il più possibile: così, ad esempio, nel costo di partecipazione prevediamo un kit tecnico individuale (un “armamentario da guerra” completo: phon, forbici da taglio, rasoio per taglio uomo, pettine barbiere, pettine codetta, pettine largo, spazzola termina 12 mm, spazzola termica 28 mm, spazzola termina 43 mm, pinze, spruzzino, pennello tinta, vaschetta tintura, bigodini permanente, cartine permanente, spatola meches), insieme a divisa, libri e materiale didattico per chi vuole approfondire. Concediamo poi a tutti l’utilizzo delle attrezzature installate presso la sede del nostro Centro di Formazione, insieme a prodotti di consumo per attività pratica. Per passare dalla teoria alla pratica, organizziamo poi diverse giornate formative di aggiornamento e facciamo partecipare i nostri corsisti ad eventi di rilievo provinciale (come il Festival della canzone di Avezzano e le sfilate di selezione per Miss Italia). E, per stare tutti più sicuri, tutte le attività sono coperte da assicurazione INAIL”.

Insomma, se state pensando di intraprendere questa nuova via professionale, ora sapete a chi rivolgervi. I corsi per acconciatore inizieranno a settembre. Sempre in questo mese, si darà il via ai corsi per diventare estetista, i cui dettagli verranno forniti a breve tramite un rispettivo articolo di presentazione. Le candidature possono essere inviate all’indirizzo mail corsiprometeo@gmail.com.

Inoltre, sono aperte le iscrizioni per coloro che, in seguito alla frequentazione dei corsi biennali o all’acquisizione di esperienze nel mondo dell’acconciatura e dell’estetica, anche esterne alla scuola Prometeo, vogliono ottenere abilitazione all’esercizio autonomo della professione.