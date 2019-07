L’importanza della formazione, Prometeo dal 1995 a oggi

Avezzano. Parlare di formazione oggi è diventato sempre più importante. In un mondo del lavoro più dinamico e competitivo, dove i punti di riferimento sono sempre meno, l’unica certezza è che investire sulla propria formazione non è mai sbagliato ed è un’arma formidabile per trovare sbocchi professionali anche inaspettati. Nel panorama marsicano sono molte le aziende che si occupano di formazione, a vari livelli e in diversi ambiti. Oggi vi presentiamo l’associazione “Prometeo”, una delle più radicate sul territorio, attiva da più di vent’anni. La redazione di MarsicaLive ha incontrato la presidentessa Laura Bucaioni, per conoscere questa interessante storia. Ecco cosa ci ha detto!

Associazione “Prometeo”, da dove nasce e di cosa si occupa?

E’ necessario premettere che “Prometeo” rappresenta due realtà diverse: una cooperativa e un’associazione. La cooperativa “Prometeo” nasce nel 1995 e da sempre gestisce servizi sociali presenti sul territorio marsicano. Con il passare degli anni, però, erano diversi i fabbisogni formativi non soddisfatti e si è così deciso di iniziare a svolgere attività di formazione. In seguito a un cambio di normativa a livello regionale, la cooperativa non ha potuto più svolgere questa attività ed è nata l’associazione “Prometeo” che opera oramai dal 2008 ed è accreditata presso la Regione Abruzzo. L’associazione è dunque una lunga mano della cooperativa.

Inizialmente l’associazione “Prometeo” forniva servizi rivolti unicamente al mondo del sociale, coinvolgendo figure come assistenti educativo-ricreativi e animatori per bambini. Successivamente si è avvalsa della preziosa collaborazione dell’Apam (Associazione Parrucchieri Accademia Marsicana), grazie alla quale ha iniziato a inglobare anche acconciatori ed estetiste. Siamo stati i primi nella provincia dell’Aquila a fornire attività così specializzate; sono quasi 8 anni che svogliamo questi corsi di qualifica personale. E ne andiamo molto fieri!

Quali sono i servizi offerti che vi contraddistinguono?

Attualmente l’associazione “Prometeo” si ramifica in due settore diversi: quello che mi piace nominare “benessere” relativo a corsi per acconciatori, estetiste, tatuatori e piercer e quello “sociale”, che offre corsi per operatori socio-sanitarii e assistenti educativi. Tra maggio e giugno scorsi abbiamo terminato gli esami per le qualifiche e le abilitazioni sia di acconciatore che estetista. Con l’ottenimento della qualifica (biennio) i ragazzi possono lavorare come dipendenti presso altre attività. Con l’ottenimento dell’abilitazione (triennio), invece, possono aprire un’attività in proprio. Durante il periodo di formazione si entra in diretto contatto con il mondo del lavoro e se ne comprendono sin da subito i meccanismi.

Qual è il vostro punto di forza?

Prima di tutto è la passione che ci spinge a lavorare bene e a credere in ogni cosa che facciamo. In seconda luogo, la nostra carta vincente è la collaborazione con l’Apam, gestita da Filiberto Figliolini. E’ da qui che attingiamo al nostro corpo docenti. Inoltre, l’Associazione Parrucchieri Accademia Marsicana si è affiliata con il Cat Abruzzo. Ciò dà la possibilità di svolgere corsi di aggiornamento su settori specifici. E’ un grande traguardo che si è raggiunto grazie all’unione delle nostre forze e alla sinergia che ci contraddistingue.

Siete soddisfatti dei risultati raggiunti finora?

Siamo più che soddisfatti. Il mercato accoglie bene i nostri ragazzi. Sono numerose, infatti, le persone che hanno già aperto un’attività nel territorio avezzanese o nei paesi limitrofi, a soli due mesi di distanza dal superamento dell’esame. Il nostro bacino di utenza, inoltre, è molto ampio: oltre a giovani ragazzi e ragazze, ci sono adulti che hanno scelto di rimettersi in gioco e inseguire i loro sogni. Siamo orgogliosi di far parte di questo importante cammino di crescita insieme a loro!

Conto alla rovescia, dunque, per dare il via ai nuovi corsi per estetista, acconciatore, tatuatore, piercer, operatore socio sanitario, assistente educativo e arredatore. Chi volesse ulteriori informazioni può visitare il nuovo sito internet: www.prometeoformazione.it oppure chiamare il: tel 0863 497184