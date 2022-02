Domani i funerali di Ventimiglia, il Soccorso Alpino: “Anima meravigliosa e gentile rimarrà nei nostri cuori”

Magliano de’ Marsi. Si terranno domani, alle 15, nella parrocchia di Santa Lucia a Magliano de’ Marsi, i funerali di Enzo Ventimiglia, il 31enne che questa notte ha perso la vita in un tragico incidente stradale.

Ventimiglia a maggio avrebbe compiuto 32 anni. Ieri sera era stato a cena a San Benedetto dei Marsi con degi amici e stava rientrando a Magliano. È morto a pochi metri da casa. Sulla sua strada ha trovato un cane randagio e presumibilmente per non travolgerlo ha perso il controllo dell’auto. Anche l’animale è stato trovato morto. Era a circa 200 metri dal luogo dell’impatto. Il cane non aveva il microchip.

L’incidente è accaduto sulla strada regionale Cicolana 578. Il giovane procedeva in direzione di Magliano de’ Marsi ed era alla guida della sua Golf. L’auto si è schiantata contro un palo dell’illuminazione, all’incrocio con via Circonvallazione. Per estrarre il corpo dall’auto è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, arrivati dal distaccamento di Avezzano. Ventimiglia è morto sul colpo, come constatato sai sanitari allertati dal 118.

Il giovane faceva parte del Soccorso Alpino, era un appassionato di montagna, era un ragazzo meraviglioso. Tutta la sua vita l’ha dedicata a prendersi cura degli altri. Era il vice comandante della stazione di Avezzano. Fu tra i soccorritori che arrivarono per primi a Rigopiano, è stato tra i soccorritori dei quattro escursionisti rimasti per giorni sotto una valanga del Monte Velino. A novembre del 2020 ebbe un grave incidente sulla vetta orientale del Gran Sasso, oltre i duemila metri. Era in compagnia di un adolescente che rimase gravemente ferito. Ventimiglia era rimasto al suo fianco quotidianamente, aveva continuato a prendersi cura di lui con affetto e devozione. Nella Marsica era molto conosciuto anche perchè lavorava nel settore del verde, aveva la ditta “I professionisti del verde”.

Lascia i genitori, Giorgio e Stefania, la sorella Michela e la compagna Ilenia Scafati.

Il sindaco di Magliano de’ Marsi, Pasqualino Di Cristofano affida ai social il suo dolore per la morte del giovane concittadino Enzo Ventimiglia, che ha perso la vita questa notte in un tragico incidente stradale.

“Perché? Questa domanda che che oggi rimbomba nella nostra mente! Perché chi nella propria Vita ha scelto di dedicarsi alla salvezza della Vita degli altri debba lasciare questa terra così? Perché il triste epilogo, nonostante scampato un anno fa, si è voluto ripresentare? Perché…? Perché…? Domande che resteranno prive di risposte!”, scrive addolorato che il sindaco che questa notte è stato una delle prime persone arrivate sul posto.

“La morte ha bussato ancora alla porta della nostra casa, entrata, si è portato via un esempio dei nostri giovani. Enzo era un giovane maglianese di 31 anni che ogni mattina si alzava per portare avanti la propria attività di manutenzione del verde con l’amico/socio Daniele, Enzo era un ragazzo per bene, incrociando il suo sguardo ti scaldava subito con il suo sorriso. Gioviale e dinamico era un ragazzo che conosceva il significato del Servizio all’altro; componente del Soccorso Alpino è stato sempre in prima linea nei momenti più duri dell’intera provincia. Ricordo che fu uno dei primi a raggiungere Rigopiano ed una costante presenza nei soccorsi di un anno fa sul Velino. Era un ragazzo dalla naturale socialità e vitalità, che lo portava a coltivare la sua grande passione per la montagna. Questa notte il destino ce lo ha portato via, destinandolo ad una nuova scalata, destinandolo alla cima più alta, la cima del Paradiso! Da lassù osserva i nostri passi e se in difficoltà allungaci la tua mano in soccorso. Al papà Giorgio, alla mamma Stefania, alla sorella Michela, alla fidanzata Ilenia, a tutti i familiari ed alla famiglia acquisita del Soccorso Alpino, l’abbraccio vero ed affettuoso di tutta la nostra comunità”.

Cordoglio per la scomparsa di Enzo Ventimiglia viene espressa dall’assessore regionale alle Aree interne, Guido Liris. “Ci lascia un giovane appassionato di montagna, impegnato anche nel Soccorso alpino”, afferma Liris, “un esempio per i suoi coetanei e per i più giovani considerando che ha dedicato l’intera esistenza al prossimo. Fu anche tra i soccorritori ad arrivare per primi a Rigopiano dopo la tragedia della slavina che travolse l’albergo e tra i soccorritori dei quattro escursionisti rimasti per giorni sotto una valanga del Monte Velino”. “Oggi è una giornata triste per l’intera comunità abruzzese, e non solo per la sua Magliano”, aggiunge l’assessore. “Ai suoi cari, i genitori, la sorella e la compagna Ilenia, giungano le più sincere condoglianze”.

Domani a Magliano de’ Marsi arriveranno tanti colleghi del Soccorso Alpino abruzzese per l’ultimo saluto al collega. Commovente il loro ricordo affisso in un manifesto, nel paese.