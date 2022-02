Morte del soccorritore Ventimiglia, l’assessore Liris: “Una vita per il prossimo, giornata triste per l’Abruzzo”

Magliano de’ Marsi. Cordoglio per la scomparsa di Enzo Ventimiglia viene espressa dall’assessore regionale alle Aree interne, Guido Liris.

“Ci lascia un giovane appassionato di montagna, impegnato anche nel Soccorso alpino”, afferma Liris, “un esempio per i suoi coetanei e per i più giovani considerando che ha dedicato l’intera esistenza al prossimo. Fu anche tra i soccorritori ad arrivare per primi a Rigopiano dopo la tragedia della slavina che travolse l’albergo e tra i soccorritori dei quattro escursionisti rimasti per giorni sotto una valanga del Monte Velino”.



“Oggi è una giornata triste per l’intera comunità abruzzese, e non solo per la sua Magliano”, aggiunge l’assessore.

“Ai suoi cari, i genitori, la sorella e la compagna Ilenia, giungano le più sincere condoglianze”.