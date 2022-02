Magliano de’ Marsi. Il sindaco di Magliano de’ Marsi, Pasqualino Di Cristofano affida ai social il suo dolore per la morte del giovane concittadino Enzo Ventimiglia, che ha perso la vita questa notte in un tragico incidente stradale.

“Perché? Questa domanda che che oggi rimbomba nella nostra mente! Perché chi nella propria Vita ha scelto di dedicarsi alla salvezza della Vita degli altri debba lasciare questa terra così? Perché il triste epilogo, nonostante scampato un anno fa, si è voluto ripresentare? Perché…? Perché…? Domande che resteranno prive di risposte!”, scrive addolorato che il sindaco che questa notte è stato una delle prime persone arrivate sul posto.

“La morte ha bussato ancora alla porta della nostra casa, entrata, si è portato via un esempio dei nostri giovani. Enzo era un giovane maglianese di 31 anni che ogni mattina si alzava per portare avanti la propria attività di manutenzione del verde con l’amico/socio Daniele, Enzo era un ragazzo per bene, incrociando il suo sguardo ti scaldava subito con il suo sorriso. Gioviale e dinamico era un ragazzo che conosceva il significato del Servizio all’altro; componente del Soccorso Alpino è stato sempre in prima linea nei momenti più duri dell’intera provincia. Ricordo che fu uno dei primi a raggiungere Rigopiano ed una costante presenza nei soccorsi di un anno fa sul Velino. Era un ragazzo dalla naturale socialità e vitalità, che lo portava a coltivare la sua grande passione per la montagna. Questa notte il destino ce lo ha portato via, destinandolo ad una nuova scalata, destinandolo alla cima più alta, la cima del Paradiso! Da lassù osserva i nostri passi e se in difficoltà allungaci la tua mano in soccorso. Al papà Giorgio, alla mamma Stefania, alla sorella Michela, alla fidanzata Ilenia, a tutti i familiari ed alla famiglia acquisita del Soccorso Alpino, l’abbraccio vero ed affettuoso di tutta la nostra comunità”.

Leggi anche: