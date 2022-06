Corretto appoggio del piede, la valutazione con l’esame baropodometrico: da Som è gratuito (VIDEO)

Durante il cammino oppure durante la corsa, è fondamentale un corretto appoggio del piede. Con L‘esame baropodometrico si riesce a valutare l’efficienza, il coordinamento e la distribuzione del carico.



Alle Officine Som di Avezzano è possibile sottoporsi gratuitamente all’esame che stabilisce la qualità dell’appoggio a terra dei piedi, fornendo informazioni sulle pressioni che vengono scambiate tra la superficie di appoggio e il terreno, accertando le modalità di esecuzione del passo e eventuali alterazioni della deambulazione.

L’esame baropodometrico permette una valutazione anatomica e funzionale del piede, sia quando il paziente si trova in posizione completamente eretta, sia quando cammina. Lo studio della distribuzione di queste pressioni consente di valutare la biomeccanica posturale e locomotoria, unitamente alle variazioni patologiche.

L’esame baropodometrico alle Officine ortopediche Som

Plantari

I tecnici S.o.m. sono in grado di realizzare ogni tipo di plantare con qualsiasi tecnica e con diverse tecnologie, da quelli con tecnica tradizionale a quelli con lavorazione CAD CAM, da quelli pediatrici a quelli per patologie diabetiche fino a quelli sportivi sia per dilettanti che per professionisti. La lavorazione prevede diverse fasi: la prima è costituita dalla modellazione del calco in gesso del paziente. Il processo di produzione di un plantare viene preceduto da una approfondita analisi della morfologia del piede e da un esame baropodometrico atto a evidenziare lo stato pressorio sulla pianta.

Il processo di produzione continua con la realizzazione del plantare con tecnica sotto vuoto oppure con tecnica CAD CAM. Segue il taglio e la finitura in cui si controllano gli scarichi pressori e si aggiungono spinte e inserti con materiali di diverse caratteristiche. Infine la foderatura.

Convenzioni

Dal 1975 ad oggi le Officine ortopediche Som sono convenzionate con tutte le ASL del territorio nazionale e con l'INAIL.

