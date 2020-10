L’importanza del benessere del piede con calzature comode e di qualità, la vasta gamma dell’offerta S.o.m.

Tante ore in piedi, tante ore seduti ma anche passeggiate sull’asfalto o sulle strade di montagna. L’importante per stare bene, è avere ai piedi delle scarpe che non siano rigide, scomode, squadrate. Che non provochino sudore eccessivo ai piedi e che non li vizino a movimenti sbagliati di cui potrebbe risentire anche la postura.

La vita di tutti i giorni di ognuno di noi richiede particolari e diverse esigenze a seconda delle proprie attitudini e attività lavorative. Sarebbe importante per la propria salute e per il benessere di tutto il corpo, scegliere sempre la scarpa giusta, che assecondi le necessità di ogni persona con le proprie esigenze.

S.O.M. Officine Ortopediche offre per ogni stagione una vasta gamma di calzature, di diverse fasce di prezzi, su cui ci si può orientare anche grazie all’esperienza del personale del centro, dedicato proprio alla cura dei clienti che scelgono il centro anche per acquistare scarpe comode e di qualità.

Tutte le marche offerte negli ampi spazi dei locali di S.o.m., Officine Ortopediche in via Roma ad Avezzano, in provincia dell’Aquila, sono le più note e esclusive del settore: garantiscono ottima traspirazione del piede grazie all’impiego di materiali altamente innovativi e durevoli.

Le calzature sono per uomo, donna, bambino e una sezione è tutta dedicata allo sport.

Tra le altre, nelle scarpe realizzate per la cura del piede degli sportivi ci sono ad esempio, diversi modelli della linea EIKON: la tomaia parzialmente ricoperta di film poliuretanici termo saldati offre un aspetto contemporaneo della calzatura progettata per i consumatori più esigenti. Il battistrada in gomma permette il giusto appoggio nei punti necessari allo svolgimento del passo.

Caratteristiche:

ADATTA ALLA PREVENZIONE PRIMARIA DEL PIEDE DIABETICO

PLANTARE ESTRAIBILE

FONDO IN EVA A DIVERSE DENSITÀ BATTISTRADA IN GOMMA

PREDISPOSTA PER PLANTARE

ASSENZA DI CUCITURE INTERNE

POSSIBILITÀ DI CORREZIONI DELLA SUOLA PER POSTURA CORRETTA

Un altro esempio sono le scarpe atletiche HOKA: assolutamente abbordabili, in una gamma di colori che ben si adattano all’ambito lavorativo, hanno tutte le caratteristiche di comfort che hanno reso celebre HOKA nel mondo del running. Dotate di un’intersuola oversize con l’ammortizzazione e la stabilità necessaria per un comfort che in tutte le linee della famosa marca, la fa da padrone. La tomaia in cuoio completa l’allettante offerta per il consumatore che cammina o lavora.

A mostrarci le calzature, nella sede di Avezzano, Sandra Massimiani e Anna Milano, dipendenti storiche del centro S.o.m., pensato e realizzato dall’imprenditore Angelo Massimiani.

Offerte sulle calzature

Nel negozio si può approfittare anche di numerose offerte, sia sulla gamma di prodotti dedicati agli adulti ma anche ai più giovani e ai bambini.

Comport per l’ufficio, per lo sport ma anche per quando si rientra finalmente, alla sera, a casa. Una vasta scelta è offerta anche per le pantofole, da sempre grandi alleate del relax e dei momenti di riposo.

