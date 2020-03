Storie di successo #4 – Le Officine ortopediche Som, dove l’obiettivo è rendere migliore la vita alle persone

Avezzano. “Il nostro obiettivo è rendere la vita migliore alle persone”. Con queste parole Angelo Massimiani, responsabile delle Officine ortopediche Som, ha definito la sua attività che va avanti da oltre 40 anni. Erano gli anni ’80 quando aprì il primo punto vendita in via Garibaldi. Una piccola esposizione di calzature , apparecchiature e deambulatori che si affiancava a un laboratorio dove già maestri artigiani iniziano a realizzare busti, scarpe e protesi ortopediche.

La richiesta cresceva di giorno in giorno, come del resto le esigenze del negozio che ben presto si è dovuto dotare di altri laboratori in centro per far fronte alla domanda. Arrivavano non solo da tutta la Marsica ma dall’intera provincia dell’Aquila perché si era sparsa la voce che la Som era in grado di concretizzare le richieste degli utenti realizzando tutto ciò di cui avevano bisogno su misura per loro.

“Il lavoro cresceva e così abbiamo sentito l’esigenza di creare qualcosa di più grande e soprattutto con servizi e spazi ad hoc per i nostri clienti”, ha raccontato Massimiani, “è nata quindi la nuova struttura di via Roma ad Avezzano dove dal 2006 lavoriamo per soddisfare le esigenze di chi si rivolge a noi”.

Chi si reca alle Officine ortopediche Som pensa in primis a trovare qualcosa che lo faccia vivere meglio. Se poi al confort si unisce anche la cura dei dettagli, i materiali di ultima generazione e la qualità del lavoro al cliente si riuscirà almeno a strappare un sorriso.

“Siamo cresciuti grazie alla sollecitazione dei nostri clienti e alle richieste che sono iniziate ad arrivare da tutto l’Abruzzo”, ha continuato il patron di Som, “ora siamo presenti a Pescara con un grande centro, ma anche a Vasto, Lanciano e L’Aquila. I clienti ci cercano perché vedono i nostri lavori e sanno che qui possono trovare oltre alla qualità anche la cura da parte dei nostri tecnici di cui hanno bisogno”.

Nella grande struttura di Avezzano si è subito accolti da una vasta esposizione di calzature, calze e strumenti riabilitativi, ma la vera essenza delle Officine ortopediche e dietro una porta a vetri dove lavorano rigorosamente a mano dei veri maestri artigiani che disegnano, studiano e realizzano calzature, busti e protesi su misura.

Un mix tra tradizione artigiana e innovazione dei materiali che riesce a strappare un sorriso anche a un bambino al quale è stata prescritta una scarpa ortopedica. Le calzature vengono realizzate in toto e personalizzate con simboli, strass, intarsi in pelle colorata e addirittura lo stemma della squadra del cuore. Le scarpe per i diabetici hanno dei materiali particolari, quelli per i più piccoli colori vivaci e quelli per le persone con difficoltà a deambulare rialzi interni che li aiutano ad affrontare anche brevi tratti di strada senza dover ricorrere all’aiuto di un caro.

“I busti per i crolli vertebrali in Italia li facciamo in pochi”, ha sottolineato il titolare, “come del resto la personalizzazione delle sedie a rotelle in base alle esigenze del paziente o alla protesi in carbonio con particolari cuffie per evitare qualsiasi tipo di disagio. I pazienti vanno messi in condizione di vivere degnamente, questa è la nostra missione e per questo bisogna studiare ogni caso e trovare una soluzione”.

Le Officine ortopediche Som sono anche un importante centro d’eccellenza per la scoliosi, hanno personale altamente qualificato che si occupa di tracciare lo stato della colonna attraverso uno scanner con tappeto e capire dove e come andare a intervenire. Lavorano a stretto contatto con il centro di riabilitazione Anesis dove ogni giorno specialisti sono impegnati tra terapie riabilitative e strumentali.