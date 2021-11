Coccole n.3 – Prova sul campo di un kit dimagrante per accelerare i risultati

In questa puntata parliamo di kit dimagranti. Cosa sono e a cosa servono? Detto in parole povere, sono delle “scatole” dentro cui trovate tutto il necessario – barrette, pasti sostitutivi, integratori, bibitoni vari – per affrontare un periodo più o meno prolungato di dieta, con varie finalità. La funzione principale è quella di favorire una perdita rapida ma bilanciata di peso, secondo i protocolli del regime dietetico scelto. Ne esistono però in mille versioni: depurativi, di mantenimento, di stimolo al metabolismo, per vegetariani, gluten free, etc etc. Insieme al nostro partner Skin Center Spa di Avezzano proseguiamo il viaggio alla ricerca del benessere e della forma perduta, sperimentando sulla nostra pelle il Kit 7 Days Infra Accelerator del Centro Messeguè, uno dei marchi più noti del settore. La Skin Center lo propone da tempo ai propri clienti, abbinato ad un ciclo di sedute del macchinario Infrabaldan (ne abbiamo parlato qui e qui), in modo da accelerarne i risultati e prolungarne i benefici.

Vedere la lancetta della bilancia che punta verso il basso da sempre una bella sferzata positiva al morale, non c’è dubbio. Per dare una “scossa” al nostro metabolismo e iniziare ad avere subito risultati incoraggianti, può essere utile un “aiutino”: qui entrano in gioco i kit dimagranti come quello della Messeguè. Tutto parte, ovviamente, da un consulto con il dietologo, che potrà suggerire quello più adatto alla vostra situazione. Noi, sotto il controllo della dottoressa Patricia Bianchi della Skin Center Spa, abbiamo provato il kit “acceleratore”. Ecco com’è andata.

Partiamo dalla spiegazione ufficiale.

Il programma Kit Infra Accelerator è pensato per tre obiettivi: ad inizio programma è utile per accelerare i risultati, che saranno evidenti fin dalla prima seduta; utilizzato una volta al mese serve a potenziare l’efficacia del macchinario Infrabaldan; a fine trattamento diventa utile come programma di mantenimento.

Come dice il nome stesso, ha finalità di “acceleratore” di risultati ed è pensato in abbinamento ad un ciclo di trattamenti Infrabaldan 3.0.

Cosa contiene?

– Shaker proteico al cacao (4 buste)

– Shaker proteico al cappuccino (3 buste)

– Barretta cereali e cioccolato (3 barrette)

– Barretta cocco e cioccolato (2 barrette)

– Barretta mirtillo rosso e melograno (2 barrette)

– integratore re-line snell (7 stick)

– integratore re-line depur (7 stick)

Quali risultati abbiamo ottenuto e quali sono state le nostre impressioni?

Partiamo da questioni pratiche. Come tanti, conduciamo una vita abbastanza frenetica, tra lavoro e impegni familiari. Avere tutto già pronto è stato indubbiamente comodo. In tal senso, il kit aiuta anche chi per lavoro ha necessità di pranzare fuori casa.

I primi giorni la sensazione di fame è stata abbastanza netta, lo confessiamo. Specie durante il giorno, perché la sera invece ci si può gratificare maggiormente, aggiungendo carne bianca, pesce, uova, in una menù sostanzialmente privo di carboidrati. Passati i primi 2-3 giorni, più duri, ci si abitua e la sensazione di fame diminuisce nettamente. Ci si convive senza troppi sforzi, insomma.

Le barrette sono in generale molto “crunchy” e gustose. I frullati hanno la classica consitenza dei bibitoni proteici e sanno un po’ di medicinale, ma tutto sommato sono digeribili e soprattutto danno il giusto senso di sazietà. Gli stick li abbiamo usati come snack, abbinati a frutta secca come nocciole, noci e mandorle. In più, come suggerito dalle istruzioni d’uso, abbiamo assunto un multivitaminico.

Durante la settimana abbiamo abbinato tre sedute di allenamento leggero in palestra (45 min di pilates).

Il risultato? La bilancia ha fatto registrare un soddisfacente -1,8Kg! Tanto? Poco? Diciamo che per tre giorni veri di sacrificio (perché all’inizio è stata dura, come detto, e solo dal quarto giorno in poi è andata molto più liscia…) ci sembra un buon punto di partenza. Inoltre abbiamo registrato una sensazione generale di maggior leggerezza e minor gonfiore. L’impressione finale è che, con la giusta serietà e costanza, l’abbinata kit dietetico + Infrabaldan possa portare ottimi risultati in un arco di tempo relativamente breve.