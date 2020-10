Riattivare il metabolismo con Infrabaldan: finalmente anche ad Avezzano

Dimagrire e recuperare la forma perduta? Oggi è più facile grazie ad un rivoluzionario sistema finalmente disponibile anche ad Avezzano: l’Infrabaldan 3.0. A proporlo è l’innovativa Skin Center Spa Beaty&Wellness di Federica Cavicchio, che da qualche mese ha aperto in Via Saragat, offrendo ai propri clienti una serie di servizi innovativi ed esclusivi (leggi qui e qui ad esempio). Facciamo un passo indietro. Si sa che per tornare in forma e buttar giù i chili di troppo occorre agire sul nostro metabolismo, per indurci a bruciare meglio e nell’arco dell’intera giornata le calorie che incameriamo col cibo. L’allenamento aerobico e con i pesi è il modo più efficace per aumentare la “cilindrata” del nostro motore interno, ma per avere risultati ci vuole tempo e forte motivazione. Ecco allora che in nostro aiuto può venire una tecnologia innovativa e che ha dimostrato una grande efficacia.

L’infrabaldan 3.0 è un macchinario, simile a una “cyclette” che starebbe bene a bordo di un’astronave alla Star Trek, che basandosi sulla combinazione di attività fisica, moderata e costante, con un’irradiazione di raggi infrarossi a lunghezza d’onda selezionata che riscalda il tessuto adiposo, riattiva il nostro metabolismo aerobico, con un processo che si protrae per tutte le 24 ore dopo ogni seduta.

Il nostro corpo ricomincerà a bruciare più calorie attingendo in primis alla fonte energetica più disponibile, ovvero il grasso, prelevandolo nei punti in cui si accumula con più facilità. Tutto questo si traduce in un dimagrimento progressivo, naturale e localizzato, attraverso un percorso piacevole e senza sforzi.

Per massimizzare l’efficacia è necessario armonizzare l’azione degli infrarossi con il battito cardiaco e il macchinario regola l’accendimento e lo spegnimento delle lampade infrarosse in base al ritmo del nostro cuore. Il tutto mentre su uno schermo potrai guardare il programma di intrattenimento che preferisci. Alla fine, dopo 40 minuti di seduta, si esce dalla stanza con una sensazione di benessere generale, grazie al rilascio di endorfina, serotonina e melatonina, che vanno a migliorare lo stato emotivo, la vitalità e il ciclo sonno/veglia.

Come funziona il protocollo Infrabaldan?

Basta recarsi presso la sede di Via Saragat 53 per una prima valutazione gratuita, in cui vi sarà consigliato il protocollo più indicato, con un pacchetto personalizzato sulle vostre esigenze e un suggerimento sul numero di sedute opportuno. Tutti i percorsi per il trattamento del dimagrimento, sono garantiti dalla supervisione di un nutrizionista convenzionato che assicurerà il controllo dell’alimentazione durante il percorso di remise en forme. Inoltre, potrete approfittare di uno dei tanti pacchetti di benvenuto, che vi consentiranno di provare i fantastici servizi del centro a condizioni promozionali.

L’accesso, previo prenotazione telefonica, è limitato a 8 persone, familiari o congiunti, in osservanza delle normative vigenti.

SKIN CENTER SPA BEATY&WELLNESS

Via Giuseppe Saragat, 53

67051 Avezzano

Te. 0863 1871864

Orari di apertura: 10:00 – 13:00 e 15:00 – 20:00

tutti i giorni tranne il martedì