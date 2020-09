Le hai provate tutte ma non riesci a dimagrire? Da Skin Center Spa Beaty&Wellness ad Avezzano il metodo innovativo che potrebbe darti la svolta

I chili di troppo ti affligono? La tua salute e la tua autostima soffrono per un sovrappeso che non riesci proprio a buttar giù? Non giriamoci intorno, attività fisica regolare e abitudini sane a tavola sono l’unico rimedio garantito. Però ci sono situazioni che richiedono un impatto immediato, un sprint iniziale che ci consenta di guadagnare fiducia e motivazione. Ecco allora che il protocollo super-innovativo che puoi trovare nella nuova Skin Center Spa Beauty&Wellness di Via Saragat ad Avezzano potrebbe darti quello slancio su cui poi innescare uno stile di vita sano e virtuoso, recuperando il giusto equilibro corpo-mente e la felicità.

Stiamo parlando di un’abbinata unica sul territorio tra il famoso regime dietetico Mességué (di cui Skin Center Spa è centro esclusivo nella provincia dell’Aquila) e l’innovazione hi-tech del sistema InfraBaldan 3.0.

Seguiti passo-passo – anzi “accuditi”, come amano dire alla Skin Center Spa – dagli specialisti del centro, avrete un piano dietetico personalizzato ispirato ai principi di Alain Mességué, il “guru” delle diete e delle erbe, tanto di moda tra vip e personaggi famosi. A darci qualche spunto (seguiranno articoli di approfondimento) è la nutrizionista Patricia Bianchi, che si occupa di tutta la parte di alimentazione.

Senza entrare nel tecnico, il sistema Mességué si basa essenzialmente su un accurato controllo dell’assunzione di carboidrati. Alla Skin Center Spa la abbiniamo a un periodo di allenamento con macchinario InfraBaldan, un rivoluzionario sistema a raggi infrarossi che riattiva il metabolismo aerobico favorendo dimagrimento (generale e localizzato) e tonificazione muscolare.

“C’è una prima fase poco flessibile, in cui bisogna praticamente ridurre a zero i carboidrati, soprattutto nei giorni in cui si va a sostenere il trattamento InfraBaldan, il che accade in genere tre volte a settimana. Solo così infatti è stato riscontrata la massima efficacia del macchinario, che induce l’organismo a sacrificare per primo il grasso come fonte energetica, prendendolo ovviamente da quelle zone dove si accumula di più e riattivando il metabolismo nell’arco delle intere 24 ore. In una prima fase consigliamo l’assunzione di kit Mességué già pronti e bilanciati, ma il nostro obiettivo è portare prima possibile l’individuo a “riabilitarsi” ad un’alimentazione normale, come quella mediterranea, personalizzata poi sulle esigenze e i gusti del singolo”.

“Attente misurazioni vengono fatte prima e dopo ogni trattamento, con rivisitazioni del piano alimentare ogni 15 giorni, perché per noi è fondamentale “coccolare” la persona e accompagnarla in un percorso che, non nascondiamolo, è molto impegnativo, ma che se seguito con dedizione può risolvere anche le situazioni più difficili”.

Le sedute regalano un profondo senso di benessere favorendo la riattivazione, oltre al metabolismo, del giusto equilibrio tra sonno e veglia e soprattutto riducendo l’appetito. I clienti avviano un percorso virtuoso che li conduce a recuperare la forma fisica in modo graduale e naturale abituando l’organismo ad un consumo energetico più elevato e ritrovando la voglia di fare movimento.

Prossimamente vi parleremo più in dettaglio del rivoluzionario macchinario InfraBaldan 3.0

Nel frattempo, se vi siete incuriositi, chiamate la Skin Center Spa Beauty&Wellness al 389 5155174 oppure visitate il sito www.skincenterspa.it

SKIN CENTER SPA BEATY&WELLNESS

Via Giuseppe Saragat, 51

67051 Avezzano

Orari di apertura: 09:00 – 20:00

#advertinsing