Vuoi diventare un Oss? Da FormAbruzzo stanno partendo i corsi, iscriviti!

Avezzano.

L’Operatore socio-sanitario (OSS), qualifica regolata dall’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2001, svolge attività di cura e di assistenza alle persone in condizione di disagio o di non autosufficienza sul piano fisico e/o psichico, al fine di soddisfarne i bisogni primari e favorirne il benessere e l’autonomia, nonché l’integrazione sociale.



L’OSS svolge la sua attività sia nel settore sociale sia in quello sanitario, in servizi di tipo socio-assistenziale e socio-sanitario, residenziali o semi-residenziali, in ambiente ospedaliero e nel domicilio dell’assistito, collaborando con gli altri operatori professionali preposti all’assistenza sanitaria e/o sociale, in logica di intervento multiprofessionale. Le attività sono rivolte alla persona ed al suo ambiente di vita, con particolare riguardo a: assistenza diretta ed aiuto domestico-alberghiero; intervento igienico-sanitario e di carattere sociale e supporto gestionale, organizzativo e formativo.



Per accedere al percorso, messo a disposizione dalla professionalità di FormAbruzzo, ente di formazione di Avezzano, sono necessari come requisiti il diploma di scuola secondaria di primo grado, la maggiore età o assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e/o alla formazione professionale, per i cittadini stranieri la conoscenza della lingua italiana almeno al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, restando obbligatorio lo svolgimento delle specifiche prove valutative in sede di selezione, ove il candidato già non disponga di attestazione di valore equivalente mentre per i cittadini extracomunitari devono disporre di regolare permesso di soggiorno valido per l’intera durata del percorso o dimostrazione della attesa di rinnovo, documentata dall’avvenuta presentazione della domanda di rinnovo del titolo di soggiorno.

Il corso, in partenza a breve, ha una durata di 550 ore in aula più 450 ore da svolgere come tirocinio presso aziende sanitarie, scuole o altri enti e realtà che abbiano attinenza con il percorso formativo intrapreso.

Alla fine del percorso verrà rilasciato da FormAbruzzo un documento di formalizzazione degli apprendimenti, con indicazione del numero di ore di effettiva frequenza. Condizioni di ammissione all’esame finale: frequenza di almeno il 90% delle ore complessive del percorso formativo. L’attestazione è importante ai fini degli esiti nell’ambito di un esame pubblico.

Cosa aspetti? FormAbruzzo sta completando le classi… aggiudicati il tuo banco!

Per iscriversi o avere maggiori informazioni è possibile mandare una mail a [email protected], visitare il sito www.formabruzzo.it o recarsi in sede, in via Falcone 5 ad Avezzano, Ex galleria Saila – corridoio giallo.

