FormAbruzzo festeggia dieci anni di attività, tra bilanci e nuovi obiettivi per il futuro

FormAbruzzo, ente di formazione con sede ad Avezzano, è nato il 14 febbraio del 2011 ma le attività e i corsi veri e propri sono partiti a settembre dello stesso anno.

Il presidente Angelo Pierleoni ha voluto ricordare in un open day quanto realizzato in dieci anni, l’iter di nascita dell’ente e gli obiettivi per l’attività e per alzare sempre di più l’asticella.

FormAbruzzo è nato da una costola dell’allora Gal Marsica, i cui presidenti sono stati prima Lorenzo Berardinetti e successivamente Carlo Rossi. Oltre ai soci ordinari l’ente, fondato dal presidente Pierleoni con i consiglieri Raffaella Alviani, Pasquale Palma, Guido Pisegna e Fabiola Romanelli, ha avuto modo di collaborare nel corso degli anni con aziende e professionisti di vari settori che hanno contribuito a mantenere altissimi gli standard di preparazione degli studenti e delle studentesse del centro.

Tra i soci dell’ente le maggiori aziende del territorio marsicano e abruzzese come: Inlingua Avezzano, Autoscuola Fucense, Afes – Consorzio alta formazione e sicurezza, Trasfoservice,, Cooperativa Evidence, Centro Disbrigo Pratiche di Raffaella Alviani, A.R.D.E.L. sez. Abruzzo e Molise.

“In quel periodo particolare”, spiega Pierleoni, “questo organismo importante sul territorio aveva qualche problema per cui abbiamo deciso insieme di costituire e staccare la formazione dal Gal e renderla autonoma. È stato un parto un po’ faticoso e particolare ma grazie ai 5 soci e alle persone giuste abbiamo cercato di spingere e creare questo tipo di attività. È stata una costituzione faticosa ma siamo riusciti a partire: il bilancio di questi 10 anni è positivo perché siamo partiti con tante difficoltà perché per noi era un mondo estraneo ma piano piano abbiamo cominciato a capire i meccanismi”.

Tra i soci fondatori spuntano le aziende Reiss Romoli, Gal Marsica, Sportello Europa Abruzzo, Consorzio Patto territoriale della Marsica, Coop artigiana di Garanzia Regione Abruzzo soc. coop., che continuano con successo a operare sul territorio.

FormAbruzzo è accreditata con la Regione Abruzzo per i corsi di formazione professionale, con il Ministero dei Trasporti per quanto riguarda i corsi inerenti agli autotrasportatori e accreditato con l’Università di Perugia per quanto riguarda gli esami di italiano per stranieri.

FormAbruzzo, centro autorizzato EIPASS, dà anche la possibilità di sostenere esami per le certificazioni informatiche sia in sede che comodamente a casa propria. Offre supporto su aggiornamento periodico dei punteggi nelle graduatorie del personale della scuola, come docenti in Gps e personale Ata.

“Un biglietto da visita importante”, sottolinea il presidente, “che da lustro al nostro ente. Ci sembrava opportuno oggi invitare i soci e ringraziarli del contributo che hanno dato e tutti i collaboratori di FormAbruzzo. Ringrazio anche per la presenza Patrizia Gallese in rappresentanza del Comune di Avezzano. Alcune persone hanno contribuito in maniera determinante alla costituzione di FormAbruzzo”.

Più di duemila tra studenti e professionisti hanno avuto modo di studiare e aggiornarsi attraverso i corsi di studio proposti nel corso degli anni con rilascio di certificazioni altamente qualificanti, riconosciute dalla Regione Abruzzo e spendibili su tutto il territorio nazionale, sia nel settore pubblico, come scuola, sanità e pubblica amministrazione, sia in quello privato.

Dunque un bilancio positivo di dieci anni di attività sempre con l’obiettivo di formare professionisti per entrare nel mondo del lavoro. Ora però si pensa a una ripartenza in grande stile per fare qualcosa in più e farlo sempre meglio. Una ripartenza che consenta, così come ricordato dal presidente, di alzare il livello dell’ente marsicano e abruzzese.

“Siamo ripartiti bene”, conclude Pierleoni, “e ora ancora più uniti per crescere sempre di più”.

A breve saranno avviate le lezioni per i corsi più richiesti, come quello Oss, quello per operatore amministrativo segretariale e assistente all’autonomia e alla comunicazione dei disabili. Di tutti questi corsi, infatti, FormAbruzzo vanta un’esperienza decennale.

Sono pochi i posti ancora disponibili. Approfittatene per assicurarvi il vostro banco!

