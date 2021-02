Valeria e Gianmarco, un amore in vetta che brillerà per sempre dai monti

Avezzano. L’amore nato sui banchi del Liceo Scientifico, cresciuto giorno dopo giorno, anno dopo anno, grazie anche alla condivisione della passione per la montagna.

Un amore puro e semplice, riconosciuto così anche dagli amici, che il giorno di San Valentino, hanno deciso di omaggiarlo con uno striscione lasciato ai piedi del Monte Velino.

Valeria Mella, 25 anni e Gianmarco Degni, 26, avevano scalato tante montagne, lo avevano fatto con il sole, con la neve, sempre e comunque insieme.

Valeria, originaria di Cassino, laureata ad ottobre con lode all’Università dell’Aquila in Fisioterapia, amava anche la musica e il teatro. Hostess dell’associazione Harmonia Novissima nella stagione di musica classica del teatro dei Marsi di Avezzano e delle partite dell’Avezzano Calcio, era abituata a fare mille cose. Anche la cameriera nel fine settimana.

È cresciuta insieme alla sorella Veronica, nella caserma dei carabinieri di Capistrello, dove il papà, il maresciallo Vincenzo Mella per tanti anni è stato il comandante. La mamma, Giovanna, è un operatore sanitario.

“Sei l’angelo perfetto che ci illuminerà sempre”, ha scritto sui social in un commosso ricordo il maestro Massimo Coccia, direttore artistico dell’associazione musicale.

Valeria e Gianmarco, erano innamorati della vita e delle cime.

“Vivere e sentirsi vivi sono due cose ben distinte”, ha scritto la 25enne nel suo ultimo post Instagram del 6 gennaio, nella didascalia di una foto con il suo ragazzo tra le montagne di San Pelino e Castelnuovo, “la conquista per molti è arrivare in vetta, per me lo è già condividere ogni passo con lui”.

Gianmarco, originario di Avezzano, di un anno più grande, figlio di Memmo e Tonina, titolari del negozio Degni Sport di articoli sportivi e da montagna di via Marconi. Il fratello, Leonardo, è conosciuto per la sua passione del rugby.

Da sempre appassionato di escursioni, esplorava con ammirazione e amore le montagne abruzzesi, sempre al fianco dei suoi amici, tra cui Tonino Durante (55) e Gian Mauro Frabotta (31) e della sua amata Valeria.

“La fortuna è condividere ciò che ami con chi ami”: il ritratto dei due giovani, sorridenti e innamorati, nella Grotta di San Benedetto, sul Velino.

“Ora resterete sempre insieme, in cima al mondo, per sempre”, si legge in uno dei tanti commenti di addio lasciati per i due giovani.