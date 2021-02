“Buon San Valentino”, il messaggio degli amici di Valeria e Gianmarco ai piedi del Monte Velino

Massa d’Albe. L’amore per le montagne, per le passeggiate e il trekking, per la neve, per lo sport. Per la musica. L’amore per Gianmarco e per tutto ciò che vuole e sceglie di fare.



Valeria Mella ha 25 anni e abbiamo imparato a conoscerla sui suoi social. Dal 24 gennaio non si hanno più sue notizie.

Era uscita, come aveva fatto già tante e tante volte per un’escursione sul Monte Velino, lo stesso monte che ha celebrato spesso sulle sue immagini pubblicate su Instagram, abbracciata a Gianmarco Degni, il suo fidanzato.

“La fortuna è condividere ciò che ami con chi ami”, scriveva a novembre nelle foto scattate alla Grotta di San Benedetto.



“Con te anche in cima al mondo”, commentava le immagini dell’abbraccio sul Monte Cafornia.

E così questa mattina, chiunque sia a Forme di Massa d’Albe, la piccola frazione dove è stato allestito il campo base in cui si coordinano le ricerche dei quattro escursionisti (insieme a Mella e Degni si cercano Gian Mauro Frabotta e Tonino Durante, 31 e 55 anni, anch’essi di Avezzano), gli amici, da sempre testimoni dell’amore tra i due giovani, hanno appeso uno striscione, con le loro iniziali.

La scritta: “Buon San Valentino”.

Tutta la Marsica, tutto l’Abruzzo, da settimane guarda con il naso all’insù il Velino, condividendo con i familiari dei quattro escursionisti, l’attesa.

“Vivere e sentirsi vivi sono due cose ben distinte”, è Valeria Mella che lo ha lasciato scritto sulle sue pagine virtuali.

Oggi, nel giorno in cui si celebra il santo che ha sfidato la chiesa per suggelare un amore immortale, lo sguardo di migliaia di persone continua a contemplare loro… Perché è una giovane di soli 25 anni che insegna: “La conquista per molti è arrivare in vetta, per me lo è già condividere ogni passo con lui”.