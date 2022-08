Un concorso di idee per la sicurezza stradale del tratto Borgo Ottomila – San Benedetto dei Marsi

San Benedetto dei Marsi. Si è riunito questa mattina il consiglio dell’Aquila. La seduta è iniziata con la convalida del nuovo consigliere provinciale Quirino D’Orazio in sostituzione del dimissionario Maurizio Proietti.

Un’altra rilevante novità varata dall’assemblea è stata l’indizione di un concorso di idee per la progettazione di interventi volti al miglioramento delle condizioni di sicurezza delle strade provinciali dell’hinterland aquilano, per l’adeguamento del tratto Borgo Ottomila – San Benedetto dei Marsi e per la regolazione e la messa in sicurezza di altri itinerari stradali nella Valle del Sagittario. Il Consiglio ha già provveduto ad inserire nella programmazione gli interventi.

Si è poi proseguito con l’ordine del giorno che prevedeva l’analisi di uno schema tipo di convenzione tra Provincia e Comuni per la realizzazione di interventi di manutenzione stradale, l’atto di indirizzo riguardante la possibile cessione al comune di Scanno della seggiovia Scanno-Collerotondo, la ratifica della variazione, adottata in via d’urgenza, al bilancio di previsione 2022-2024.

Tutti i punti sono stati approvati all’unanimità.

“È stato un consiglio molto proficuo. Sono stati affrontati importanti temi a cui siamo riusciti a dare una risposta condivisa, ciò è sintomo del clima di grande collaborazione che si respira. Ringrazio profondamente Maurizio Proietti per il lavoro svolto con noi e per la disponibilità da lui mostrata in questi mesi. Il rapporto umano instaurato con lui non si esaurirà qui. Rivolgo i migliori auguri di buon lavoro a Quirino D’Orazio per il suo nuovo incarico, certo che sarà una fruttuosa collaborazione mirata alla costante valorizzazione del nostro territorio” ha dichiarato il Presidente della Provincia dell’Aquila Angelo Caruso.

LEGGI ANCHE: