Il sindaco di San Benedetto Quirino D’Orazio è ufficialmente Consigliere provinciale

San Benedetto dei Marsi. Il sindaco di San Benedetto dei Marsi, Quirino D’Orazio, è ufficialmente consigliere della Provincia dell’Aquila.

“Si è riunito questa mattina, alle ore 11.00”, dice D’Orazio, “presso la sede di Via Monte Cagno a L’Aquila, il Consiglio Provinciale, per procedere, tra gli altri punti all’ordine del giorno, alla surroga del consigliere Maurizio Proietti, dimessosi la settimana scorsa. È stata per me una grandissima soddisfazione ed una forte emozione entrare in Consiglio con il voto espresso all’unanimità di tutti i Consiglieri presenti”.

“Sento di ringraziare tutti i numerosi Consiglieri Comunali, Assessori e Sindaci della Provincia, che mi hanno sostenuto ed hanno creduto in questa missione, che non era affatto scontata. Sarò a servizio dell’intera provincia, cercando di rivestire il mio ruolo con massima umiltà e spirito di servizio, cercando di raccogliere le complesse esigenze del territorio e magari provare a dare qualche risposta insieme al nostro Presidente Angelo Caruso e a tutti i Consiglieri Provinciali, che mi hanno accolto e mi hanno fatto sentire subito a casa.

È iniziata una nuova esperienza ed è ora di mettersi subito a lavoro”. Conclude D’Orazio.