Tre incidenti in quattro giorni, ad Avezzano caos viabilità in centro

Avezzano. Caos viabilità nel centro cittadino, concentrato maggiormente nelle prime ore del mattino tra le 8 e le 9.

Quello avvenuto oggi all’incrocio tra via Mazzini e via Marruvio è l’ultimo incidente in ordine di tempo (tre giorni su tre se escludiamo la domenica), causato con ogni probabilità da una mancata precedenza, su cui è intervenuta la Polizia Stradale. Una delle due auto a seguito del violento urto è stata quasi ribaltata e sono ancora in corso le indagini delle forze dell’ordine per capire le dinamiche che hanno portato all’incidente. Gli altri due episodi sono avvenuti ieri e sabato, il primo all’incrocio tra via Valerii e Corso della Libertà, dove un’auto è finita sul marciapiede dopo che l’automobilista ne ha perso il controllo, ed ha rischiato di distruggere una vetrina (articolo disponibile qui). Fortunatamente niente danni ed entrambi i conducenti sono rimasti illesi, diversa invece la prognosi dell’automobilista dell’altro giorno, vittima di un incidente avvenuto in via XX Settembre, che dopo l’intervento del 118 è stato trasportato in ospedale con diverse complicanze al volto e al corpo (articolo disponibile qui).

Il caos viabilità è una diretta conseguenza anche dall’elevato traffico che si crea ogni mattina nel centro, soprattutto nella zona dove si concentrano maggiormente le scuole, e che poi si ripercuote negativamente sulla viabilità ordinaria di tutte le arterie principali del centro cittadino.