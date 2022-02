Perde il controllo dell’auto e finisce sul marciapiede: incidente su Corso della Libertà

Avezzano. Incidente questa mattina all’incrocio tra Corso della Libertà e via Mons. Domenico Valeri, ad Avezzano. Un’auto ha perso il controllo finendo sul marciapiede. È stata una fortuna che in quel momento sul marciapiede non ci fossero pedoni, altrimenti l’esito sarebbe stato diverso.

Presumibilmente il guidatore ha perso il controllo per il manto stradale reso scivoloso dalla pioggia e probabilmente per via della velocità sostenuta. Per fortuna nulla di grave per chi era alla guida. Solo tanto spavento.