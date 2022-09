Tragedia San Pelino, il Comune di Avezzano: “Né proprietari né gestori né competenza su area interessata”

Avezzano. L’amministrazione comunale di Avezzano rendo noto in una comunicato alla stampa: “Profondamente colpita, l’Amministrazione di Avezzano, dalla tragedia avvenuta due giorni fa nel parco giochi di San Pelino e che ha provocato la morte della piccola Alessia di soli 12 anni. Un dramma immane che ha lasciato un forte segno di lutto e di intimo sconforto in tutta la comunità. L’Amministrazione manifesta la sua vicinanza alla famiglia della piccola, distrutta dalla più grande perdita per un genitore”.

“Gli amministratori di Avezzano”, continua la nota diffusa alla stampa dal Comune, “manifestano anche la loro più totale fiducia nel lavoro della Magistratura e, nella certezza della completa estraneità dell’Ente nella verificazione del drammatico evento, in quanto non proprietaria, né gestore, né competente per l’area interessata dal sinistro, ritengono inopportuno, in questa dolorosa fase, fornire ogni ulteriore approfondimento tecnico-giuridico per i quali ci sono tempi e sedi diversi. Ogni altra precisazione, infatti, è fuori luogo e fuori contesto, e si presta ad alimentare solo confusione mediatica che reca offesa al momento di dolore collettivo: questi sono i giorni del cordoglio e della solidarietà con chi è stato colpito da un dramma incommensurabile”.

