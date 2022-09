Silenzio e commozione per l’arrivo della salma di Alessia a San Pelino (FOTO E VIDEO)

Avezzano. Don Antonio Allegritti ha accolto la salma della piccola Alessia nella chiesa di San Michele Arcangelo. Il parroco ha stretto in un abbraccio la mamma Eda e la sorellina della 12enne, e poi ha pregato sulla bara bianca della piccola drammaticamente morta mentre giocava all’oratorio.

Non solo la comunità di San Pelino, dove la famiglia Prendi è conosciuta e stimata, ma anche molti componenti della comunità albanese, familiari e parenti arrivati direttamente dall’Albania, hanno accolto il carro funebre sul sagrato. Degli amici di famiglia hanno accompagnato a spalla la bara bianca dentro la chiesa con gli occhi pieni di lacrime.



Bambini e adulti non sono riusciti a trattenere l’emozione per questo difficile momento. Dentro la chiesa una grande foto della piccola Alessia in abiti da ballerina posizionata vicino alla bara e un drappo bianco a ricordare la sua solarità.



Il silenzio ha avvolto tutta la chiesa. Anche gli amichetti di Alessia hanno scelto il silenzio per starle vicino ancora una volta. La famiglia, i fedeli e i tanti presenti si sono poi stretti in preghiera per affidare a Dio la piccola Alessia.

Il funerale della piccola Alessia sarà celebrato domani alle 16, nella chiesa parrocchiale di San Pelino. Presiederà la celebrazione eucaristica il vescovo dei Marsi, monsignor Giovanni Massaro.

L’ARRIVO DELLA PICCOLA ALESSIA