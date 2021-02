“Sei l’angelo perfetto che ci illuminerà sempre”: il commovente messaggio del maestro Coccia a Valeria

Avezzano. “Ho sempre pensato a te come alla figlia perfetta, senza sapere che sei l’Angelo perfetto che ci illuminerà sempre. Grazie Valeria”: è una frase della lunga dedica a Valeria Mella, la 25enne dispersa sul Monte Velino, di Massimo Coccia, direttore artistico dell’associazione culturale Harmonia Novissima.

Valeria Mella aveva 25 anni, si era laureata da poco in Fisioterapia all’Università dell’Aquila con il massimo dei voti. Era salita in quota sul Monte Velino con il suo ragazzo, Gianmarco Degni, 26enne, Gian Mauro Frabotta, 31 anni e Tonino Durante, 55enne. Da sempre appassionata di musica, collaborava come hostess con Harmonia Novissima e la si vedeva spesso al teatro dei Marsi dove accoglieva sempre tutti con il suo dolce sorriso.

“Ho capito che non sei tu ad aver trovato così tante amiche e amici”, ha scritto Coccia in un messaggio sui social, “sono loro ad averti scelta come amica del cuore. La vita è un sentiero magnifico lastricato di dolore: il sorriso dei tuoi occhi lo ha reso luminoso per 25 anni, ed ora lo mostrerà ancor più radioso a tutti coloro che hanno parlato con te anche per un solo istante. La tua riservatezza non è altro che l’abito elegante di una grande forza interiore e contagiosa; la tua dolcezza ci fa comprendere che anche quaggiù, ogni giorno, si può essere Angeli”.

La 25enne ha collaborato anche con il teatro Off-Limits di Avezzano. “Non occorrono tante parole per capire che alcune persone racchiudono in sé un’anima bella”, si legge nel post, “la si percepisce dagli occhi. E noi, Valeria, i tuoi occhi li abbiamo visti. Non dimenticheremo mai il tuo sorriso, la tua dolcezza e la tua profonda professionalità. Ciao Vale. Lo staff del Teatro Off (Limits) è vicino al dolore delle famiglie di Valeria, Gianmarco, Gian Mauro e Tonino”.

Il ritrovamento del suo corpo è avvenuto questa mattina intorno alle 10.30. La giovane, durante il suo percorso di studi, è stata anche hostess per l’Avezzano calcio.