Primo ritrovamento sul Velino, i soccorritori hanno individuato il corpo di uno dei dispersi

Massa d’Albe. Le ricerche hanno portato al ritrovamento di un corpo sul monte Velino, dove sono dispersi da tre settimane i quattro escursionisti avezzanesi Valeria Mella, 25 anni, il suo fidanzato Gianmarco Degni (26), Gian Mauro Frabotta (31) e Tonino Durante (55), usciti domenica 24 gennaio per un’escursione in Valle Majelama.

Secondo quanto appreso si tratterebbe della giovane avezzanese 25enne. Da questa mattina sono ripartiti i lavori di gruppo ma tutto compatibilmente alle attenzioni del rischio valanghe così come valutato nei giorni scorsi. Quando non si è potuti salire in quota per via del maltempo.

Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 10.30 e ora sono in corso accertamenti per avviare un piano di scavi per il recupero anche degli altri escursionisti.