Schianto all’alba nella Valle Roveto, muore l’avezzanese Roberto Facchini

Avezzano. È Roberto Facchini la vittima del violento schianto, avvenuto questa mattina all’alba, al chilometro 18,700 della statale 690 del Liri, tra le uscite di Civitella Roveto e Morino.

Come riportato da MarsicaLive il suv sul quale viaggiava si è scontrato con un camion. A seguito dello schianto c’è stata un’esplosione e la macchina ha preso fuoco a causa dell’impatto. Per il conducente non c’è stato nulla da fare.

Facchini, classe 1971, aveva il distributore a Capistrello e un altro ad Avezzano, in via XX settembre. Non è chiaro ancora dove stesse andando, ma probabilmente si muoveva per questioni lavorative. Era molto conosciuto in città dove viveva con la sua famiglia.

Sulla dinamica dell’incidente sono in corso accertamenti tecnici da parte dei carabinieri.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco di Avezzano che hanno spento dapprima l’incendio e poi estratto dall’abitacolo dell’auto, il corpo senza vita del conducente. La superstrada è al momento ancora chiusa per consentire la rimozione e messa in sicurezza dei mezzi coinvolti. Il traffico è stato deviato sulla parallela Strada del Liri.