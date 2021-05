Schianto contro il camion, muore avezzanese: l’auto su cui viaggiava è andata in fiamme (Video)

Civitella. Uno schianto che non gli ha lasciato scampo. E’ avvenuto intorno alle 5 lungo la ex superstrada del Liri e a perdere la vita un avezzanese che viaggiava a bordo di un’auto. Il mezzo si è scontrato con un camion e sull’accaduto sono in corso accertamenti tecnici da parte dei carabinieri. C’è stata un’esplosione e la macchina ha preso fuoco a causa dell’impatto. Per il conducente non c’è stato nulla da fare.

L’incidente è avvenuto a confine tra i comuni di Civitella Roveto e Civita d’Antino, in località Mattei. I residenti della zona hanno sentito un boato e hanno chiamato i soccorsi. Subito dopo dalla superstrada del Liri hanno visto il fumo provenire dal luogo dell’impatto. La strada è stata bloccata in entrambe le direzioni in attesa di sgomberare le carreggiate. Sul posto è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Avezzano che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area. Ci sono volute 2 ore solo per spegnere le fiamme e ora sono in corso le altre operazioni. Il camion trasportava tegole.