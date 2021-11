Nella collezione di gioielli I Love Abruzzo arriva la ferratella: racconterà le cucine delle nonne

Siamo curiosi… Quanti di voi tra i lettori che hanno aperto questo link per leggere l’articolo, non hanno fatto decine e decine di ferratelle nel periodo di lockdown? Magari in compagnia di figli, nipotini o anche di un compagno?

In realtà la risposta la sappiamo già! Tantissimi!

Perché la ferratella è il dolce della famiglia, quello che piace a tutti e che mette d’accordo tutti. Nato dalla tradizione abruzzese, la ferratella è un po’ come l’arrosticino: l’Abruzzo la rivendicherà per sempre come sua!

In Abruzzo ma anche nella sola Marsica, sono tanti i modi in cui il “dolce giallo” viene chiamato e riconosciuto. Le nonne le chiamavano le “nevole”. A San Benedetto dei Marsi le chiamano ciarancelle, a Vasto, ad esempio, catarrette.



Ci sono morbide o friabili. E soprattutto semplici oppure farcite. Con il cioccolato, le confetture, le marmellate. Che erano sempre quelle delle nonne, che coloravano in semplici barattoli di una volta, le loro dispense che profumavano di legno, grano e biscotti.



È dalla semplicità delle cucine abruzzesi di una volta che nasce il nuovo ciondolo della collezione di gioielli I Love Abruzzo: si chiama “La ferratella”.

Il maestro Giuliano Montaldi presenterà il nuovo ciondolo a San Benedetto dei Marsi, dove è nata una delle aziende che proprio la ferratella, la esporta in tutto il mondo: la casa dolciaria Cerasani.

Il nuovo bracciale I Love Abruzzo

Un’idea per un originale regalo per il Natale: il bracciale I Love Abruzzo con i nuovi simboli realizzati: I Love Abruzzo, Montepulciano d’Abruzzo, portone di San Pietro-Vasto, moneta di Corfinio, la foglia di faggio, la ferratella, i trabocchi e l’arrosticino.

I nuovi ciondoli con la Ferratella

La presentazione del nuovo ciondolo della linea I Love Abruzzo si terrà al Comune di San Benedetto dei Marsi, sabato 27 novembre, alle 11.15. All’evento parteciperà la casa Dolciaria Cerasani.

