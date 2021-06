Mortale sulla Sp20, D’Orazio: la Provincia spende i soldi per il Giro d’Italia e la gente muore sulla Marruviana

San Benedetto dei Marsi. “Sono anni che chiedo la messa in sicurezza della strada provinciale 20, conosciuta da tutti come Marruviana. Non so più a chi appellarmi. Questa mattina l’ennesimo incidente grave, una vita persa, un morto”. A parlare è il sindaco di San Benedetto dei Marsi, Quirino D’Orazio, che questa volta alza i toni.

“Sì, mi hanno chiamato in tanti ma adesso non serve davvero più. Sono al secondo mandato, sono in carica come sindaco di San Benedetto dal 2013. E da allora non so quanti interventi ho fatto alla Provincia”, ha continuato il primo cittadino, “perché la Marruviana è una strada provinciale. Non so quante lettere ho inviato per la messa in sicurezza. A questo punto non mi resta altro da fare se non lanciare una provocazione. Perché in autunno ci saranno le elezioni in Provincia. E a questo punto pretendo che ci sia un candidato della Valle del Giovenco. Mi metto a disposizione anche io se vogliono. Perché abbiamo bisogno di una persona che si prenda carico di questa problematica. Chissà quante volte mi è stato promesso che avrebbero girato i fondi.

Da un paio di anni parlano di tre milioni di euro. Dove sono? Sono stati annunciati tante volte. Ma non li vedo nel bilancio di previsione, non li vedo nella programmazione nelle opere pubbliche. Allora si tratta solamente di annunci. La cosa scandalosa è che hanno fatto passare il Giro d’Italia e sono andati a spendere i soldi per tappezzare le buche a Rovere, in strade che sono molto meno trafficate rispetto alla Marruviana. Una strada che ha un transito di circa 5.000 automobili al giorno che si muovono verso Avezzano e 5.000 che rientrano da Avezzano a San Benedetto. Quello che sta accadendo in questi anni è una vergogna. Solo questa è la parola giusta per descrivere questa situazione”.