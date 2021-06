Schianto mortale sulla Marruviana, la bambina ferita trasferita all’ospedale dell’Aquila

San Benedetto dei Marsi. È Eligio Paolini l’imprenditore agricolo che ha perso la vita questa mattina in uno schianto sulla strada provinciale 20, nel Fucino, come riportato da MarsicaLive. Si tratta di una strada pericolosa, per cui tante volte il sindaco Quirino D’Orazio, ha chiesto la messa in sicurezza. Anche questa mattina il primo cittadino, sulla sua bacheca Facebook ha lasciato il suo disappunto per via del fatto che i suoi appelli negli anni sono rimasti inascoltati.

L’auto di Paolini si è schiantata con quella di un giovane di San Benedetto dei Marsi, rimasto anch’egli ferito. Il giovane, E.L. classe 1993, è originario di Luco dei Marsi ed è dipendente di una struttura ricettiva di Venere di Pescina e stava accompagnando una famiglia alla stazione di Avezzano, perché la loro auto si era rotta.

La famiglia non è di Luco dei Marsi, come si pensava da una prima ricostruzione dei fatti. Una bambina è rimasta ferita gravemente ed è stata trasferita in elisoccorso all’ospedale San Salvatore dell’Aquila.

La salma è stata trasferita all’ospedale dell’Aquila. Il servizio funebre è a cura dell’agenzia Longo. La Procura ha aperto un fascicolo, il titolare è il Pm Ugo Timpano.