Mascherine FFP2, alla Farmacia De Bernardinis disponibili anche taglia “Small” per i più piccoli

Nelle ultime settimane l’emergenza sanitaria sta coinvolgendo anche tantissimi bambini e non sempre è facile proteggerli, considerato anche il rientro a scuola. Per evitare i contagi, fondamentale, così come per gli adulti, oltre al distanziamento sociale, anche l’utilizzo di dispositivi adeguati.

Sempre più persone stanno acquistando anche per i bimbi le mascherine FFP2. Alla Farmacia De Bernardinis, ad Avezzano, in via Garibaldi, sono disponibili bianche, nere e anche dai colori più sgargianti, per rendere la scelta più accessibile, soprattutto ai più piccoli. Oltre alla versione per adulti, infatti, la Farmacia ha disponibili anche quella “Small Size”, più adatte al volto più piccolo dei bimbi.

