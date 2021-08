Magliano de’ Marsi apre le porte a Gironi divini, una sera scintillante dedicata alle bollicine abruzzesi

Sarà una sera scintillante quella che andrà in scena lunedì 16 agosto a patire dalle 22 a Magliano de’ Marsi. Il piazzale della chiesa di Santa Lucia sarà illuminato dalle bollicine abruzzesi selezionate dalla giuria di Gironi divini. Un evento unico nel suo genere che esordisce per la prima volta nel cuore di Magliano grazie alla collaborazione con l’amministrazione comunale.

Il tour di Gironi divini farà tappa quindi in piazza Santa Lucia dove Franco Santini, critico enogastronomico e direttore artistico dell’evento, presenterà: “Mille bolle blu: ma anche in Abruzzo sanno fare gli spumanti?”. Un lungo viaggio per assaporare e conoscere meglio le bollicine di casa nostra.

“Negli ultimi anni anche nella nostra regione l’arte spumantistica ha fatto progressi”, ha spiegato Santini, “certo, non possiamo annoverare l’Abruzzo tra quelle regioni dove esiste una vera scuola delle bollicine, ma molte cantine hanno completato la gamma inserendo spumanti sfiziosi e ben fatti, spesso ottenuti da vitigni autoctoni che ben si prestano, come la Cococciola o lo stesso Pecorino. La serata di Magliano de’ Marsi vuole fare una piccola ricognizione in questo mondo delle bollicine made-in-Abruzzo, attraverso l’assaggio di una decina di etichette provenienti dalle quattro province, di stile e di fattura diversa. Sicuramente sarà una serata…frizzante!”

Il tour di Gironi divini quest’anno sarà strutturato su sei serate di degustazioni durante le quali ci sarà la possibilità di conoscere i migliori vini abruzzesi: dalle etichette più blasonate e note sul mercato italiano, fino a quelle emergenti, che hanno voglia di farsi conoscere dal grande pubblico. Tre le serate che si svolgeranno a Tagliacozzo dove si partirà come da tradizione il 19 agosto e si andrà avanti fino al 21 nella pergola del ristorante “La Parigina” di Tagliacozzo. Alle tappe tradizionali di Tagliacozzo saranno poi aggiunte altre tre serate: a Sante Marie, a Magliano de’ Marsi e ad Avezzano.