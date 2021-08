Al via il tour di Gironi divini, prima tappa a Sante Marie con i vini biologici, biodinamici e naturali

“Biologico, biodinamico, naturale…alla scoperta del vino sostenibile”. Partirà così il tour di Un viaggio per conoscere da vicino ilPartirà così il tour di Gironi divini che quest’anno ha deciso di rivoluzionare il suo tradizionale programma e di portare i vini abruzzesi direttamente nelle piazze marsicane. A causa della pandemia Franco Santini, critico enogastronomico e direttore tecnico dell’evento, è stato costretto con la sua squadra a rivedere l’organizzazione della manifestazione che da sempre anima il cuore della città, non rinunciando però all’atmosfera di Gironi divini e anzi, mettendo a segno un record di iscrizioni, con circa 70 cantine abruzzesi pronte a sfidarsi a colpi di calici.

Dopo l’attenta selezione della giuria tecnica, che per tre giorni ha degustato 250 etichette diversi di vini per poter fare una prima scrematura in vista delle serate finali, tutto è pronto per iniziare. Il tour sarà strutturato su sei serate di degustazioni durante le quali ci sarà la possibilità di assaporare i migliori vini abruzzesi: dalle etichette più blasonate e note sul mercato italiano, fino a quelle emergenti, che hanno voglia di farsi conoscere dal grande pubblico.

Un vero e proprio viaggio che Santini guiderà per far assaporare ai presenti quei vini di nicchia, rigorosamente abruzzesi, che tanto fanno parlare di loro in questi anni. Si partirà da Sante Marie venerdì 13 alle 22, nella location del Borgo della lettura, con il percorso "Biologico, biodinamico, naturale…alla scoperta del vino sostenibile".

“Parleremo di vini biologici, biodinamici e naturali“, ha ricordato il direttore tecnico di Gironi divini, “una categoria ampia e difficile da inquadrare. Da un lato vini che puntano su certificazioni valide in Italia e all’estero, spesso fondamentali per entrare in alcuni mercati. Dall’altro piccoli produttori, che fanno pochissime bottiglie e che rifiutano l’omologazione e la classificazione in categorie, per i quali è stato coniato il conroverso aggettivo ‘naturali’ … In ogni caso, saranno vini divertenti e diversi dal solito, che spero alimenteranno un sano dibattito tra i partecipanti“.

Il tour di Gironi divini proseguirà con altre tappe: il 16 agosto nel piazzale antistante la chiesa di Santa Lucia a Magliano de’ Marsi con una rassegna sulle bollicine d’Abruzzo e poi il 18 ad Avezzano con Mille Sfumature di Rosa, serata evento dedicata al fenomeno ascendente dei vini rosati, e per finire a Tagliacozzo dove si partirà come da tradizione il 19 agosto e si andrà avanti fino al 21.

Non vi resta che scegliere la serata che più vi entusiasma e prenotare al numero 335.7533346 oppure all’indirizzo mail [email protected] oppure tutti i dettagli in questa pagina gironidivini.it/prenotazioni/

