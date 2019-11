LIVE Academy: qualche dettaglio in più sul nuovo laboratorio di comunicazione in partenza ad Avezzano

Avezzano. Come già anticipato qui, partirà a fine Novembre il primo (per)corso sperimentale della LIVE Academy, il nuovo ramo dedicato alla formazione professionale nel ramo comunicazione della LIVE Communication Srl. Sul territorio marsicano esistono molte offerte formative, anche molto valide. Qui però il concetto è diverso: c’è una redazione giornalistica reale che tutti i giorni, da 10 anni, racconta il territorio; ci sono professionisti – interni ed esterni – che della comunicazione fanno il loro mestiere; ci sono in ballo collaborazioni, anche molto prestigiose, che porteranno ad Avezzano influencer, giornalisti e comunicatori di fama nazionale, in vari ambiti. E soprattutto, ci sono tanti casi pratici da risolvere, perché di gente che sappia scrivere (bene) e comunicare, il nostro territorio purtroppo non abbonda.

Non la classica scuola o ente accreditato quindi, ma un laboratorio dove entrare in contatto con strumenti e metodi di comunicazione concreti. Il primo corso, del tutto introduttivo a tutto ciò che verrà in seguito, affronterà il mondo della comunicazione digitale da tre punti di vista differenti.

Il primo, quello giornalistico. Un rapido excursus sull’evoluzione del giornalismo negli ultimi anni e poi subito giù a testa bassa, a lavorare su selezione delle fonti, titoli, news, comunicati stampa, da pubblicare online subito, con gli strumenti che offre oggi il web.

Il secondo, quello tecnico. Dalla grafica e dal design della pagina (oggi una comunicazione non visuale non è una comunicazione!) alle tecniche basilari per far piacere i propri contenuti ai motori di ricerca (oggi un contenuto non ottimizzato per Google non è un buon contenuto!).

Il terzo quello della scrittura persuasiva (o copywriting, come dicono i fighi!). L’importanza delle parole finalizzate al conseguimento di un obiettivo: che sia di vendita, di promozione, di negoziazione…

