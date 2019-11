Live Academy: arriva ad Avezzano il primo (per)corso di comunicazione digitale

Arriva ad Avezzano la LIVE Academy, il primo laboratorio pratico in cui “sporcarsi le mani” con l’affascinante e variegato mondo della comunicazione digitale. Il progetto – che partirà con un corso di lancio alla fine di Novembre (qui i dettagli) – è curato dalla Live Communication Srl, compagine attiva da anni nel campo del giornalismo, della comunicazione aziendale, degli uffici stampa e dell’organizzazione di eventi di comunicazione.

Avvalendosi delle risorse dei quotidiani online MarsicaLive e AbruzzoLive, e con la partecipazione di qualificati docenti esterni, LIVE Academy sarà il luogo in cui ogni appassionato di scrittura e comunicazione del nostro territorio potrà accrescere le proprie competenze e mettersi alla prova.

I corsi punteranno infatti molto sulla parte pratica, su applicazioni e casi di studio reali, con la diffusione a mezzo stampa e canali social di contenuti (in ambito informazione, marketing, vendite…) prodotti durante gli incontri dei percorsi formativi…in maniera LIVE per l’appunto!

Lasciando da parte, quindi, stratagemmi tecnici e trucchetti teorici (per quello ci sono i manuali) ma lavorando sui problemi concreti di una piccola realtà editoriale, che deve far uscire una notizia importante, intervistare un personaggio di spicco, raccontare un evento, promuovere un’azienda o aumentare la visibilità locale di un professionista. E lo deve fare in maniera tempestiva, professionale, moderna, avvalendosi non solo della parola efficace, ma anche di una comunicazione visuale e grafica oggi determinante.

Uno degli obiettivi dichiarati della LIVE Academy è quello di trovare non degli “alunni” ma dei “collaboratori”, che, apprendendo dal vivo le basi teoriche e pratiche del lavoro di redazione e di copywriting, possano essere inseriti in organico, per raccontare sempre meglio fatti, persone, aziende dell’intero territorio abruzzese.

Qui troverete le informazioni sul primo corso in partenza a fine Novembre. Un corso di lancio, ad un prezzo iper-promozionale, che parlerà di giornalismo, di grafica, di indicizzazione di contenuti e di scrittura efficace.

Stay tuned.