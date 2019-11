LIVE Academy: la scrittura è solo per creativi e fantasiosi?

Nel corso che partirà il prossimo 30 novembre affronteremo il mondo della comunicazione da tre diversi punti di vista: quello giornalistico, quello tecnico/grafico e quello per obiettivi del mondo marketing/vendite (leggi qui). Come scrive il grande Riccardo Scandellari, uno dei più lucidi e seri esperti di digital marketing in Italia:

[…] creare contenuti non è un’operazione da riservare unicamente alle persone fantasiose o creative; è un mestiere per chiunque abbia costruito un metodo con cui trovare le giuste fonti da adattare alla propria cultura, al proprio contesto e arricchirle con la propria esperienza e personalità.

Un contenuto utile estende la fredda informazione arricchita dall’esperienza di chi la propone al suo pubblico. La creazione di contenuti richiede una “curva di apprendimento” attraverso cui, giorno dopo giorno, diventa sempre più facile ottenerli e produrli. Ogni giorno scopri una nuova fonte di informazioni, scrivi in maniera più disinvolta e diventi sempre più produttivo nel generare le tue comunicazioni.

Ecco, uno degli obiettivi del nostro (per)corso è proprio questo: stimolare la curiosità, arricchire le esperienze, fornire gli strumenti e i canali a chi già di suo ama scrivere e comunicare. E vuole magari iniziare a farlo in maniera professionale e produttiva. Noi ci mettiamo tutta la nostra esperienza e passione, con il privilegio unico di avere quel formidabile “megafono” sul territorio che sono i nostri giornali.

Non cerchiamo solo allievi, ma futuri collaboratori! Per avere maggiori dettagli:

(credits: Photo by bruce mars from Pexels)