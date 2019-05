Caos elezioni in LFoundry, la Uilm – Uil avvia una petizione contro l’esclusione di un suo candidato

Avezzano. E’ caos in LFoundry per l’esclusione di un candidato della Uilm – Uil dalle elezioni delle rsu di. In vista della chiamata alle urne per i 1.453 aventi diritto dell’azienda più grande del territorio è scoppiata la polemica tra le quattro liste in corsa per i 15 posti. Secondo la commissione elettorale Eugenio Franchi, candidato tra le fila della Uilm – Uil, è stato dichiarato incandidabile, e quindi escluso dalla competizione che si aprirà oggi alle 15 nella sala mensa dell’azienda come raccontato da MarsicaLive.

Il sindacato provinciale, però, non ha accettato questa scelta e ha avviato una protesta. “Franchi, rsu uscente, è stato escluso dalla competizione elettorale”, ha commentato Angelo Gallotti, segretario provinciale Uilm – Uil, “è stato accolto un ricorso della Fim, presentato fuori termine e indirizzato al soggetto sbagliato, che chiedeva la sua esclusione poiché, per un refuso sulla lista, ancora affissa in bacheca, il numero di documento corrispondeva a quello del candidato che lo precedeva. La decisione di escluderlo, nonostante l’inconsistenza dei motivi addotti, è stata presa dal presidente della commissione, poiché i membri della Failms erano assenti e quelli della Fiom si sono astenuti.

Franchi è uno di noi, un lavoratore e sindacalista onesto, la sua perseveranza ha in molte occasioni consentito l’applicazione delle soluzioni proposte”. La Uilm per dire no all’esclusione del candidato ha avviato una raccolta di firme e un volantinaggio al fine di informare i lavoratori dell’accaduto. La Fiom – Cgil ha proposto un incontro urgente questa mattina alle 11 per risolvere questa situazione incresciosa e procedere con le elezioni.