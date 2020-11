Legna, Pellets, alberi di Natale e addobbi direttamente a casa con Santilli Vivai

Pellets, legna per stufe e per camini, semine, piante, terricci e tutti i prodotti in vendita da Santilli Vivai, direttamente a casa.

Riparte in servizio delle consegne a domicilio per l’azienda vivaistica marsicana che già durante il lockdown di primavera si era attivata per rimanere vicina alle esigenze dei propri clienti.

All’indomani dall’entrata dell’Abruzzo nella zona arancione, quindi con una maggiore incidenza della diffusione del contagio di Covid19, Santilli Vivai torna ad attivare la procedura delle consegne.

Sono tantissimi i prodotti offerti a cui tra qualche giorno si aggiungeranno anche tutti gli addobbi natalizi.

Nello specifico:

pellets

legna per stufe e camini già sistemata in bancali. Stop quindi a mal di schiena e sforzi inutili per “rientrare la legna”. I bancali sono in varie altezze: 130-150-180 centimetri a seconda delle esigenze per la sistemazione. Si tratta di legna proveniente da faggi e abeti, per camino e per stufe

semine autunnali di fiori oppure di piante per orti

tutti gli alberi da frutto

attrezzatura per giardinaggio e agricoltura: abbigliamento e attrezzature meccaniche (stivali, guanti, protezioni acqua e neve, motoseghe, decespugliatori)

stufe

terricci, concimi e fitosanitari, vasi e piante da giardino

fiori autunnali (panzee, viole, ecc.)

alberi a terra e in vaso di Natale e stelle di Natale

luci e addobbi per il Natale

Leggi anche: