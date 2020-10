Coltivare a casa Cardoncelli, Galletti, Champignon e Pioppini: con Santilli Vivai è facile e economico

Coltivare i funghi in casa, in modo semplice e sicuro e averli pronti per condire la pasta, con il sugo che ci piace di più. È facile farlo ed è anche economico!

Sicuramente raccogliere funghi nei boschi è molto bello, ogni stagione regala esperienze diverse e suggestive ma non sempre si è in grado di riconoscerli e di stare così al sicuro. E non sempre si ha il tempo necessario per un’uscita che ci dia i risultati sperati.

Arriva dunque una soluzione per chi non riesce ad appagare la propria passione in montagna e tra i boschi e chi non vuole spendere troppi soldi per piccole bustine il più delle volte congelate o surgelate: coltivarli in casa.

Santilli Vivai a Celano, in provincia dell’Aquila, sulla Tiburtina, a poche centinaia di metri dall’uscita autostradale, ne propone in vendita diverse tipologie. Arrivano da coltivazioni controllate regolarmente dalla Asl e hanno così tutti i requisiti e le certificazioni necessarie per essere coltivati autonomamente in casa.

Tipi di funghi in vendita da Santilli Vivai

Sono in vendita i Cardoncelli, i Galletti, gli Champignon e Pioppini. I prezzi sono molto accessibili e va tenuto in considerazione il fatto che se il micelio (l’apparato vegetativo all’interno di cui nascono e crescono i funghi) viene conservato correttamente, produce funghi per due anni.

Dove coltivarli in casa

Diversi i posti ideali dove conservarli, l’importante è conservare nell’ambiente scelto, determinate condizioni di temperatura e umidità. Che sia un garage, una cantina, un sottoscala o un posto all’aperto riparato da sole e vento.

Vanno bene anche un balcone, un terrazzo, un giardino, un semplice davanzale o anche uno spazio chiuso, purché la temperatura sia intorno ai 25 gradi.

Un “inconveniente” che impedisce di tenerlo in ambienti domestici che si frequentano abitualmente è quello dell’odore: soprattutto in determinate fasi della crescita, dal micelio si sprigiona un forte odore di muffa, diciamo non proprio gradevole. Per avere funghi freschi e di bell’aspetto pronti per saltare in padella ed essere ripassati per finire su un piatto di fettuccine, magari ammassate a mano, si deve pur fare qualche sacrificio, no?

Per coltivare autonomamente funghi in casa non sono necessarie particolari tecniche o particolari competenze ma lo staff di Santilli Vivai a Celano è a disposizione per offrire qualsiasi tipo di indicazione o informazione utile.

