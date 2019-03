La Stati non lascia il consiglio comunale, la Lega: con noi solo dopo aver risolto i problemi legali

Avezzano. Il consigliere Arianna Stati non lascerà il consiglio comunale, ma nella Lega non troverà posto fino a quando non avrà risolto i suoi problemi con la giustizia.

La condanna per estorsione del consigliere Stati continua a far parlare di se in città. Come ricordato da MarsicaLive dopo la presa di posizione dell’onorevole Luigi D’Eramo, vice segretario regionale della Lega, il consigliere coinvolta in un giro di aste giudiziarie alterate nel 2005, non si muove da palazzo di città.

Il legale Leonardo Casciere pronto a dimostrare la sua estraneità dei fatti.

Ieri infatti il suo legale, Leonardo Casciere, ha confermato che farà un ricorso alla Corte d’Appello per dimostrare la sua innocenza. “Sto già predisponendo l’atto di appello e ho la convinzione ferrea che il collegio assolverà la Stati dalle imputazioni”, ha precisato Casciere, “sia perché innocente, sia perché non sussistono elementi tali da identificare, nei fatti contestati, il reato di estorsione. Si tenga presente che, all’epoca della vicenda, la Stati aveva 29 anni e, di certo, non così propensa a commettere delitti di sì rilevante gravità. Un’ultima notazione: coloro che ritengono di fare politica con questi metodi, propalando notizie di questo genere, sappiano che per loro non v’è il Regno dei Cieli”.

Ma dalla Lega ribadiscono che non c’è posto per la Stati fino a quando avrà problemi con la giustizia

Intanto però dalla Lega anno alzato un vero e proprio muro nei confronti della Stati. Il coordinatore marsicano, Tiziano Genovesi, ha ribadito che la Stati non ha legami con il partito anche se fino a qualche giorno fa era molto vicina tanto da aver dato il suo assenso per la formazione del gruppo come spiegato da MarsicaLive. “La Stati non era tesserata della Lega e non c’è stata alcuna dimissione”, ha ribadito Genovesi, “la posizione della Lega è quella di essere garantista, ma comunque finchè non risolve le sue posizioni giudiziarie rimarrà “Progetto Leonardo Casciere” e non potrà aderire alla Lega che nel frattempo sta lavorando per costituire il gruppo”.