La Lega pronta a costituire il gruppo consiliare, Genovesi: interlocuzioni anche con esponenti del centrodestra

Avezzano. “Siamo in dirittura d’arrivo per creare un gruppo consiliare della Lega all’interno dell’amministrazione comunale di Avezzano. Sono in corso interlocuzioni, con vari esponenti, per capire chi può aderire e chi no. Oltre ai tre noti – Alberto Lamorgese, Arianna Stati e Giovanni Luccitti – ci sono altri due consiglieri comunali che hanno manifestato interesse verso il nostro progetto e con i quali stiamo trattando per valutare l’opportunità di un loro passaggio”.

A dichiararlo è Tiziano Genovesi, coordinatore marsicano della Lega. In questi giorni, infatti, gli esponenti avezzanesi del Carroccio stanno tessendo le fila per costituire il gruppo consiliare che, all’indomani della vittoria alle regionali, darebbe un’ulteriore dimostrazione di forza e di presenza sul territorio.

“Bisogna dare priorità a chi ha votato Lega alle regionali – prosegue Genovesi – però, siccome si stanno aprendo interlocuzioni con altri consiglieri che hanno manifestato interesse, si dovrà attendere qualche giorno per vedere se vi sono i presupposti a garanzia di tale passaggio”.

“Stiamo riscontrando interesse anche da altre posizioni politiche, di carattere generale e anche di sinistra. Il lavoro di apertura paga, la Lega al 27% è appetibile ma saremo noi a filtrare chi, come e quando fare entrare. Non abbiamo fretta e scadenza nel doverlo comporre. Siamo un gruppo forte e valido”.