Katherine B, cosa si nasconde dietro alla frase: “Benvenuta, mi consideri a disposizione” quando si entra in negozio

“Benvenuta, mi consideri a disposizione”. Se per alcuni questa espressione rappresenta motivo di imbarazzo o addirittura irritazione quando la si ascolta entrando all’interno di un negozio per altri, invece, è la soluzione ai numerosi dubbi che affliggono la mente nel delicato momento riservato agli acquisti.

Soprattutto, quando si parla di vestiti.

Come faccio a capire se questa maglia mi cade male? Qual è il colore che mi si addice di più o il tessuto che mette in risalto la mia silhouette nel migliore dei modi?

La risposta a questi interrogativi non è sempre facile da raggiungere in autonomia. Spesso anche i commenti di amici e parenti si rivelano troppo “di parte” e molte volte – pur di sbrigarsela – sarebbero disposti a mentire dicendo che tutto ciò che indossiamo ci calza alla perfezione.

E’ proprio per migliorare l’esperienza di acquisto che i negozi di abbigliamento, come Katherine B ad Avezzano, si appoggiano “all’esperienza delle addette alla vendita il cui obiettivo principale non è – come spesso erroneamente si pensa – quello di vendere a tutti i costi ma condividere e accompagnare il cliente verso una compera consapevole, che lo faccia sentire bene con sé stesso”.

Come vi abbiamo già raccontato qui, per lo store avezzanese di via Corradini “lo shopping è un’avventura emozionale da vivere appieno, con serenità e spensieratezza. E perché non affiancarvi l’aiuto di un personale specializzato che, grazie a uno sguardo più critico, comprende ciò di cui abbiamo bisogno per sentirci a nostro agio?”

Che questa filosofia Katherine B la segua ormai da tempo, lo dimostrano tutti i giorni Alessandra descritta come una ragazza “giovane ed elegante che trasforma lo shopping in un momento di relax assoluto”, Annarita definita “glamour e sofisticata, sempre pronta a dispensare consigli di stile”, Antonella una vera e propria “guru dello stile, che conosce tutti i segreti delle case di moda”, Medea “dove c’è lei tutti i problemi trovano una soluzione”, Regina “i cui consigli riescono a rendere sicuri anche gli eterni indecisi” ed Elena che “trova sempre i giusti compromessi tra brand classici e moderni”.

Ascoltare, comprendere i bisogni e supportare in ogni fase dello shopping attraverso un rapporto di estrema complicità. Il tutto condito da professionalità ed empatia, risposte concrete e consigli pratici. Insieme, per arrivare alla meta finale: un outfit perfetto che riesca a farci sentire belle.

Allora, avete capito ora cosa si nasconde dietro una semplice espressione come: “Benvenuta, mi consideri a disposizione”?

Katherine B

via Corradin, 67 67051 Avezzano

#adv #advertising