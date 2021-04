Be Katherine, quando lo shopping è un’esperienza da vivere che ti rende protagonista 

Avezzano. Oggi i negozi rappresentano luoghi in cui esprimere sé stessi; dove lo shopping si trasforma da anonimo acquisto di prodotti in esperienza emozionale.

Il rapporto tra punto vendita e consumatore è tanto affascinante quanto complesso. E, soprattutto, in continuo cambiamento.

Ormai da tempo, la relazione tra le due parti non si regge più su una comunicazione unidirezionale bensì bilaterale, in cui il pubblico gioca il ruolo di partecipante attivo.

Lo sa bene il team di Katherine B di Avezzano che da sempre punta a un percorso di ricerca e sviluppo di sintonia, empatia ed equilibrio con chi si affida al suo servizio, facendo dell’interazione la carta d’identità del negozio.

Trasmettere i valori della propria attività non è mai stato così social come oggi; in un’era in cui è la digitalizzazione a fare da protagonista, i canali attraverso i quali la realtà avezzanese propone la sua filosofia si colorano di iniziative online volte a trasformare il cliente da spettatore ad attore.

Ne è un esempio il progetto “Be Katherine” (Sii/Diventa Katherine): un concorso realizzato in rete per decretare un nuovo volto locale che faccia da testimonial a una intera campagna social del negozio.

Regalare spensieratezza in un periodo in cui dominano incertezza e preoccupazione e invitare a riscoprire ciò che di più positivo si nasconde dietro al mondo della moda.

Questi gli obiettivi che Katherine B si è prefissato di raggiungere con l’evento, avvalendosi della cooperazione delle proprie clienti.

“Giocando sul nome del punto vendita Katherine B/BeKatherine (Sii Katherine-Diventa Katherine) durante il primo lockdown, abbiamo pensato di dare il via a un’iniziativa che ci permettesse di far sentire la nostra vicinanza in un momento dove tutti ci trovavamo in difficoltà”, ci ha raccontato il team del negozio, “in autunno, dall’idea siamo passati alla realizzazione concreta”.

“Il nostro scopo era ed è quello di far appassionare e far rivivere forti emozioni alle donne che ci seguono, dando loro la possibilità di diventare modelle per un giorno. Perché non esiste testimonial più vera di una cliente reale, di una nostra vicina, conoscente, amica. Una giovane donna che con sportività e autoironia si mette in gioco, si diverte e, soprattutto, si piace”, ha concluso.

Il successo dello scorso anno di “BeKatherine” non ha potuto fare altro che riaccendere la voglia di mettersi all’opera e dare spazio alla realizzazione di una nuova edizione che permetterà a una cliente di intraprendere simpatiche avventure come uno shooting fotografico professionale nella propria città, oltre che a ricevere un cadeau da parte del negozio.

Sei curioso di conoscere tutte coloro che hanno partecipato al concorso? Le votazioni online hanno già decretato la vincitrice. Scopri come sono andate e qualcosa in più sul nuovo volto di Katherine B consultando direttamente la pagina Facebook.

Katherine B

via Corradin, 67 67051 Avezzano

