Irrigazione Piana del Fucino, torna a farsi sentire il Comune di Avezzano: “Fondi ancora non ripristinati”

Avezzano. “Questa mattina ho partecipato con una delegazione di sindaci marsicani (Mostacci, Di Natale, D’Orazio, assessore Giovannone e Iacutone) all’incontro che abbiamo richiesto al ministro Mara Carfagna a Roma. Siamo stati ricevuti dal consigliere Politico Onorevole Russo. Il dato di fatto è uno. Ci è stato confermato che ad oggi il definanziamento del Masterplan non è stato ancora ripristinato”.

Così in una nota all’Ansa l’assessore al bilancio del Comune di Avezzano Loreta Ruscio sul summit di stamani a Roma nella sede del ministero del Sud sulla questione del finanziamento per rete irrigua per le coltivazioni della Piana del Fucino e dello sblocco del progetto. Ruscio è portavoce di sindaci ed amministratori in prima linea per la soluzione dell’ansia problematica. La delegazione aveva incontrato il ministro Mara Carfagna a Cerchio (L’Aquila) il 6 giugno scorso strappando la promessa di un incontro a Roma.

All’incontro è intervenuto anche il capo di Gabinetto della Regione, Massimo Verrcchia, il quale su un post su Fb ha parlato di fondi, 50 milioni inseriti nel Masterplan, salvi grazie al fatto che la Regione, contrariamente a quanto fatto dalla precedente amministrazione di centrosinistra, ha avviato la progettazione affidata all’Agenzia regionale per le Attività Produttive, braccio operativo della Regione. “L’onorevole Russo – spiega ancora l’assessore – a sua volta ha proposto due soluzioni al Governo regionale per far fronte a questa mancanza.

L’inserimento nella riprogrammazione 2021/2027 oppure tramite l’inserimento nel C. I. S. (contratto istituzionale di sviluppo) che potrebbe avvenire anche in tempi più brevi. I rappresentanti della delegazione hanno compreso che per la tutela degli interessi del territorio è necessaria la loro partecipazione diretta che ci sarà anche nelle fasi successive. Erano presenti anche i rappresentanti delle Associazioni di categoria di Confagricoltura nella persona di Stefano Fabrizi e CIA nella persona di Franco Fina. Coldiretti ha delegato il Comune di Avezzano”, conclude Ruscio.

